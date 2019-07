Šafářová a Plekanec preživajú šťastné obdobie: Na Vianoce už v trojici!

Ona skončila s tenisom, on sa vrátil zo zámoria domov. Bývalá česká tenistka Lucie Šafářová (32) a český hokejista Tomáš Plekanec (36) majú o radosť naviac.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Zamilovaný pár čaká spolu dieťatko. "Dvoch chlapcov už mám, tak by bolo možno zaujímavé mať dievčatko. Ale ešte nevieme a je nám to samozrejme jedno. Sme teraz hlavne šťastní," povedal pre český magazín Dnes Tomáš Plekanec.

Šafářová o tehotenstve vedele už pred aprílovým turnajom v Stuttgarte, kde sa vo štvorhre prebojovala až do finále. Plekanec, ktorý ešte nie je rozvedený so speváčkou Luciou Vondráčkovou, prezradil, že majú vybraté tri mená pre dievčatko a dve pre chlapca. Na Vianoce by už mali byť v trojici!

"V určitú chvíľu sme si povedali, že dieťa chceme, a ďalej sme tomu nechali voľný priebeh. Samozrejme by bolo jednoduchšie, keby bol Tomáš rozvedený. Takto si to asi žiadna baba nevysní. Ale aj ja poznám ľudí, ktorí sa rozvádzali tri roky. Alebo päť, "povedala pre Magazín DNES Lucie Šafářová.