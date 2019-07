Hit repeťáčky v hollywoodskom trháku: Spider-Man ukradol Laiferovej pesničku

Privlastnili si jej dielo! Speváčka Marcela Laiferová (73) je jednou z najväčších hviezd, keď sa jej kariéra rozbehla v 70. rokoch.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Za svoje pôsobenie na scéne naspievala mnoho zaujímavých piesní, ktoré, ako sa zdá, ohúrili aj zahraničných tvorcov. Práve jej hit Slnko totiž bude znieť vo filme Spider-Man: Ďaleko od domova, ktorý len prišiel do našich kín.

Laiferová je stále v kurze, keď aj vo svojom veku často vystupuje a vypredáva koncerty. Nie je preto prekvapením, že majstrovstvo slovenskej speváčky si všimli aj v ďalekej Amerike, kde im do oka padol Marcelin hit Slnko. „Zdá sa, že si ju vybrali samotní filmári, keďže film sa celý odohráva v Európe. Hlavný hrdina Spider-Man/Peter Parker je na školskom výlete so svojou triedou a hrá v ňom viacero starých nemeckých, českých či talianskych hitov,“ prezradil nám PR manažér filmovej distribučnej spoločnosti ItaFilm Marián Tesák.

Zaujímavosťou pritom vraj je, že samotná herečka netušila, že jej skladba sa nakoniec v snímke objaví. „Ani som nevedela, že to tam je. Kontaktoval ma niekto z Prahy, ale nevenovala som tomu pozornosť,“ prezradila Novému Času blondínka. Filmový tvorcovia si teda zrejme svojvoľne ukoristili jej dielo, no zdá sa, že napriek všetkému to hudobníčku vôbec netrápi.

„Nič som nepodpísala ani neschválila, no neprekáža mi to,“ dodala na záver Laiferová. Skladba Slnko hrá počas scény, keď školský autobus prechádza rakúskymi Alpami. Navyše sa objaví vo filmovom trháku, ktorý má po celom svete mnoho fanúšikov.

Má autorské práva

SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam)

Pieseň Slnko je vytvorená z francúzskej ľudovej piesne, ktorá je voľne dostupným dielom a môže ho použiť ktokoľvek. Ak je však vo filme použitá priamo jej skladba už prerobená a otextovaná, tam už potrebujú súhlas. Autorský zákon jej dáva ochranu v rámci toho, že to použili neoprávnene.