Drucker plánuje založiť vlastnú stranu: Studená sprcha od Kalavskej aj Kamenického

Na spoluprácu s exministrom zdravotníctva a vnútra Tomášom Druckerom sa nechystá ani ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), ani minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Povedali to po stredajšom rokovaní vlády.

"Neviem, že by takýto subjekt existoval, či ho založí, takisto neviem a neviem, ani aký bude program strany, takže je zbytočné to komentovať," povedal Kamenický. Na otázku, ako by reagoval v prípade ponuky od Druckera odpovedal, že je členom predsedníctva Smeru-SD a ponuku neočakáva. "Žiadnu takúto ponuku som nedostal, ani ju neočakávam, takže ostávam tam, kde som," skonštatoval.

Kalavská vylúčila, že by ju Drucker do strany pozýval. "Žiadne ďalšie politické ambície nemám," dodala s tým, že sa chce vrátiť k lekárskej profesii. Podľa svojich slov už na začiatku ministerskej profesii povedala, že je v prvom rade lekárka. "Mojím celoživotným snom bolo byť lekárkou. Čím dlhšie ste vo funkcii, tým viac zabúdate medicínu, pretože tá je o praktizovaní," vysvetlila.

Drucker počas tohto týždňa zverejnil na sociálnej sieti video, v ktorom avizuje, že v lete sa chce venovať debatám o konkrétnych predstavách, ako zlepšiť Slovensko. Vo februári tohto roka pre TASR povedal, že nová strana, ktorú zamýšľa, môže byť úspešná. Podľa svojich slov by chcel v politike viac normálnosti a ľudí, ktorí sú schopní riešiť problémy, nie o nich iba rozprávať.