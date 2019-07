O Panarinovi rozhodli fanúšikovia: V New Yorku Rangers bude pripomínať Gáboríka

Ruský hokejista Artemij Panarin (27) bude v New Yorku Rangers nosiť na drese číslo 10. K výberu mu pomohli fanúšikovia, ktorí o čísle hlasovali prostredníctvom ankety na jeho Twitteri.

V Chicagu Blackhawks nosil Panarin vo svojich prvých dvoch sezónach v profilige na drese číslo 72, v Columbuse mal 9. V Rangers je však deviatka vyradená na počesť legiend Andyho Bathgatea a Adama Gravesa. Panarin vytvoril na Twitteri anketu s oznamom, že bude nosiť buď 27, alebo 10. Fanúšikovia napokon rozhodli pre číslo 10 v pomere 52 ku 48 percentám. V rokoch 2009-2013 nosil v NY Rangers rovnaké číslo na drese aj slovenský útočník Marián Gáborík.

Otvoriť galériu V NY Rangers nosil desiatku na drese aj Slovák Marián Gáborík. Zdroj: nhl.com

Po prvý raz si ruský krídelník obliekol nový dres pred stretnutím s trénerom "jazdcov" Davidom Quinnom. Príchod Panarina do New Yorku spôsobil v meste ošiaľ. Na svojom Twitteri ho oficiálne privítala aj ikona klubu brankár Henrik Lundqvist. Na veľkoplošnej obrazovke priamo pred Madison Square Garden bol zobrazený Panarin už v drese nového klubu a pri ňom svietil nápis: "Je to rozdielový hráč a je náš."

Dvadsaťsedemročný krídelník podpísal s "jazdcami" sedemročnú zmluvu v celkovej hodnote 81,494 milióna dolárov krátko pod otvorení trhu s voľnými hráčmi. V priemere zarobí 11,642 mil. USD za sezónu, čím sa zaradí k najlepšie plateným hráčom súťaže. "Moje srdce mi hovorilo, že Rangers je klub, v ktorom chcem byť. Myslím si, že som doma," uviedol Panarin pre zámorské médiá.