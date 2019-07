Stanke prvýkrát otvorene prehovoril o nehode: Prekvapivé slová dva mesiace po jazde pod vplyvom alkoholu

Porozprával o osudnom dni! Herec Richard Stanke (52) si v polovici mája zarobil na poriadny problém. Nový Čas ako prvý informoval, že spôsobil dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu.

Polícia mu priamo na mieste namerala 0,75 promile a vzala mu vodičák. Umelec sa k nepríjemnosti príliš vyjadrovať nechcel. Teraz, takmer dva mesiace po havárii, sa však Richardovi rozviazal jazyk a pre Denník N prezradil, ako k nej došlo a aj to, ako vníma svoj prešľap ako osoba, ktorá sa vždy spájala s bojom za slušné Slovensko.

Stanke si čierny bod na svojej povesti spôsobil v momente, keď si sadol za volant svojho luxusného automobilu len pár hodín po tom, ako na oslave požil alkohol. Podgurážený herec totiž spôsobil dopravnú nehodu, ku ktorej boli okrem odťahovej služby privolaní aj policajti. Tí si na prominentného previnilca posvietili. „Bola mu nameraná hodnota 0,36 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 0,75 promile. Škoda spôsobená dopravnou nehodou bola predbežne vyčíslená na 6 000 eur,“ povedala Novému Času krátko po incidente bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.

Samotnému Richardovi vtedy do reči veľmi nebolo a stroho nás odbil. „No a čo s tým?“ znela umelcova odpoveď, keď sme sa ho opýtali na dôvod nerozvážneho kroku. Rovnako arogantne a podráždene reagoval aj pri ďalších otázkach. „Žiadne vyjadrenie k tomu nebude. Naozaj to s vami nebudem riešiť,“ dodal.

Stratil dôveryhodnosť

Negatívne ohlasy na jeho adresu sa objavili aj na sociálnych sieťach, kde sa ľudia vyjadrovali k tomu, že herec, ktorý verejne káže o slušnosti, nemá problém s tým, aby potom šoféroval opitý. Je možné, že aj to ho dohnalo k tomu, aby sa nakoniec k všetkému vyjadril - a dokonca si sypal popol na hlavu. „Asi som tým poškodil protesty, keďže vidím, že to médiá a vládni politici zneužívajú proti ich organizátorom. Nesmierne ma to mrzí a trest za túto svoju nerozvážnosť budem s pokorou niesť,“ uviedol v rozhovore pre Denník N Stanke, ktorý už pozná aj svoj trest.

„Už urobili záver, ale keďže to ešte nie je právoplatné, tak sa k tomu nechcem vyjadrovať, aby som to neovplyvňoval. Ale pravdepodobne dostanem zákaz šoférovania na nejaký čas a pokutu,“ doplnil Richard. Zaujímavé pritom je, že jeho sprvu arogantný prístup sa nakoniec zmenil na pokoru s tým, že trest si vraj zaslúži.

Čo sa vlastne stalo?

V osudný deň si umelec sadol do auta len pár hodín po oslave, kde holdoval alkoholu. „Pršalo, bolo zlé počasie. Vošiel som na kruhový objazd, ktorý je zle značený. Vošiel som do dráhy. Chcel som ísť na Most Apollo, ale odviedlo ma to na Panónsku cestu. Keď som si to uvedomil, tak som to chcel skorigovať, ale asi som dostal šmyk a vybehol som na obrubník,“ opísal nehodu Stanke.

„Po šiestich hodinách som si nemyslel, že by som ešte mohol mať v krvi nejaký alkohol. Keď som si poškodil koleso, zavolal som odťahovku. Oni sa pýtali, či majú zavolať aj policajtov, a povedal som, že áno. Keby som mal pocit, že môžem nafúkať, tak ich zrejme nevolám a nečakám tam na nich. Pre mňa samého to bolo prekvapenie, že som nafúkal,“ spomenul umelec.

Pri nehode sa našťastie nikto nezranil, no samotný vinník vie, že mohlo prísť aj k tomu najhoršiemu. „Uvedomujem si, že som mohol niekoho zraniť. Toto však nie je môj zvyk, iba výnimočná situácia. Alkohol pijem iba príležitostne, pretože mi nerobí dobre,“ uzavrel Richard.