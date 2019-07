Niektorí hráči Slovana majú zľutovanie: Eurá nám nabiehajú, dohodnúť sa vieme

Vedenie hokejového Slovana začalo postupne vyplácať časti miezd 60-ke hráčov, ktorým z minulej i predošlých sezón dlhujú časť peňazí, ktorá má celkovo tvoriť až sumu 3 milióny.

Nás zaujímalo, či hokejisti už nejakú sumu na svoje účty dostali, a či plánujú podpísať belasým splátkové kalendáre, aby dostali začiatkom roka extraligovú licenciu.

1. Poslal vám Slovan nejakú časť dlžnej sumy na účet?

2. Ste ochotný podpísať klubu splátkový kalendár?

Adam Liška (20)

útočník

- Áno, môžem potvrdiť, že pár minút po pondelkovej tlačovej konferencie klubu mi prišla na účet nejaká časť peňazí.

- Viem si predstaviť so Slovanom splátkový kalendár, ale podľa mojich podmienok. Tie sú také, že by som chcel ešte nejakú sumu teraz doplatiť a potom do októbra, najneskôr do konca kalendárneho roka dostať zvyšok celej dlžnej sumy.

Ivan Švarný (34)

obranca

- Môžem potvrdiť, že v utorok dopoludnia mi píplo na účet 30 % zo sumy, ktorú mi Slovan dlhuje.

- Pred dvomi týždňami som podpísal vedeniu klubu splátkový kalendár, verím, že svoje slovo dodržia.

Matúš Sukeľ (23)

útočník

- Ešte v pondelok mi na účet prišlo 30 % z dlžnej sumy.

- Viem si predstaviť, že po vzájomnej dohode by som splátkový kalendár podpísal.