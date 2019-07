Herečka Holubová sa snaží žiť ekologicky: Za to, čo robia s mužom na záchode, im budú mnohí tlieskať

Ani populárna herečka Eva Holubová (60) nemohla chýbať na medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch.

Hviezda filmov Pelíšky, Pupendo, Líbáš jako Bůh či Učastníci zájezdu na podujatí krstila knihu spisovateľa Thomasa Blanca V mene zajtrajška. Autor v nej predostiera katastrofickú víziu toho, čo sa môže stať, ak sa ľudstvu vzoprie príroda. A denník Blesk zistil, že sama Holubová sa snaží na prírodu a životné prostredie myslieť, ako sa len dá.

,,Až raz naše životné prostredie definitívne zničíme, zničíme aj náš život. Čo pre to doma robíme neštandardné je, že keď sa vykúpem, môj muž tú vodu naberie do kýblov. Takže potom výkaly nesplachujeme pitnou vodou,“ vysvetlila Holubová. Taktiež sa pridala k iniciatíve ,neplastuj´. ,,Vraciame sa k sieťovkám a pláteným taškám našich matiek, nosíme si do obchodu vlastné nádoby, aby nám to nedávali do plastov a podobne. Snažím sa nekupovať si handry, pretože aj výroba tých blbých tričiek planétu niečo stojí,“ povedala Blesku herečka.

Problémom podľa nej je aj pestovanie repky, takzvané ,žlté nebezpečenstvo´. ,,To nemyslím ako kauzu proti nikomu. Je to proste plodina, ktorá sa musí tak veľmi hnojiť a takým ,sajrajtom´, že to ničí podzemné vody. To dobrý hospodár nikdy neurobí, je to krátkozraké,“ vysvetlila ekologicky zmýšľajúca Holubová.