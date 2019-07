Obyvatelia Smolníckej Huty: Tvrdý odkaz kňazovi, ktorý predával ich faru

Škandál našťastie zažehnali! Predaj fary v Smolníckej Hute (okr. Gelnica) už nie je aktuálny.

Biskupský úrad v Rožňave totiž v poslednej chvíli urobil nápravu a ospravedlnil sa. Farár Jozef Spišák (43) majetok, na ktorý prispeli a zveľadili ho miestni veriaci a aj zo zahraničia, ponúkal na predaj ako svoj. Na predajnom portáli nehnuteľností sa objavil rodinný dom pri rímskokatolíckom kostole za 105-tisíc eur. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Veriaci v obci netušili, že fara nepatrí cirkvi, ale súkromnej osobe. A to pritom pred 11 rokmi faru pomáhali postaviť svojimi rukami. Vykopali základy, natierali dosky a všetko robili svojpomocne a s radosťou pre svojho kňaza. Asi pred mesiacom sa však objavil inzerát o predaji budovy, pričom vraj išlo o súkromný majetok! Farára Jozefa Spišáka (43) pritom jeho predstavení poslali slúžiť do inej farnosti ešte vlani.

Medzi veriacimi v obci nastalo značné zdesenie. „Nebolo to správne, nemal to urobiť,“ povedal Marián (50), miestny rodák, ktorý sa do obce vrátil len nedávno, no o tejto kauze ich bývalého farára vedel. Ďalší obyvateľ Smolníckej Huty Ján (68) uviedol, že ľudia boli veľmi prekvapení a až zaskočení. „Pomáhali sme mu budovať faru, opravovať, čo bolo treba a on to zrazu chcel predať ako svoj majetok! Dá sa povedať, že v tom sklamal, hoci pre obec urobil veľmi veľa dobrého,“ dodal.

Vystavil zázračnú relikviu

Spišák pred 11 rokmi výrazne zviditeľnil ich kostol a vieru. Vystavil totiž na oltári originál látky svätého pátra Pia, zázračnú relikviu, ktorá sem pre svoju podstatu a aj schopnosti uzdravovania prilákala veľa zvedavcov aj z radov neveriacich. Nový Čas sa ho v súvislosti s aktuálnou kauzou predaja fary pokúšal osloviť aspoň telefonicky, avšak bezúspešne. Už skôr sa však pre TA3 vyjadril, že sa všetko udialo na základe dohody s farskou radou. Financovanie sa malo doriešiť, lebo diecéza bola v tom čase v exekúcii.

K predaju sa už nechcel vyjadrovať ani starosta Marián Pohly, ktorý len poznamenal, že to bol asi ďalší zázrak, ale je už zažehnaný. Zaúradovali totiž na biskupstve, predaj zatrhli a rýchlo sa dohodli na prepise nehnuteľnosti v prospech cirkvi. Nový farár sa tak bude mať kde usídliť - v pôvodnej fare, ktorá sa už po zásahu zhora nepredáva. Nový Čas sa s otázkou, či je podľa nich farárovo počínanie morálne, obrátil aj na Konferenciu biskupov Slovenska (KBS). „Kompetentným úradom je aj v tomto prípade biskup a my to nechávame na jeho rozhodnutí,“ povedal hovorca Martin Kramara.

Biskupský úrad reaguje

Ku kauze farskej budovy v Smolníckej Hute kancelária Biskupského úradu v Rožňave vydala toto vyhlásenie: „Po vzájomnom vysvetlení a predložení relevantných materiálov sa pred štátnym notárom uskutočnil prevod budovy z vlastníctva súkromnej osoby na Rímskokatolícku cirkev Smolnícka Huta. Vyslovujeme hlbokú ľútosť, že toto vysporiadanie sa neuskutočnilo už skôr a ublížilo mnohým úprimným ľuďom a vrhlo negatívny pohľad na Rímskokatolícku cirkev Rožňavskej diecézy. Všetkým, ktorých sa táto bolesť dotkla, sa hlboko ospravedlňujeme. Zároveň ďakujeme za ústretovosť pri riešení vlečúcej sa kauzy a keďže sa udalosť stala známou na celom Slovensku, ďakujeme všetkým, ktorí prosili vo svojich modlitbách o svetlo Ducha Svätého a za každý prejav morálnej podpory.“