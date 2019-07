Števko († 9) zahynul v prvý deň prázdnin: Keď umieral, zúfalo hľadel otcovi do očí

Obrovská tragédia! Malý Števko († 9) si užil prázdniny iba jeden deň. V sobotu podvečer ho zrazilo auto vo chvíli, keď spolu s rodičmi nastupoval do taxíka.

Stalo sa to na frekventovanej ceste v Snine, kde ho malo usmrtiť auto policajného kadeta. Záchranári o jeho život bojovali 35 minút, lenže napriek maximálnej snahe sa im ho nepodarilo zachrániť.

Števko sa najviac tešil na prvý prázdninový týždeň, pretože od rodičov mal sľúbené, že hneď v sobotu sa pôjdu schladiť do obľúbenej rekreačnej oblasti Sninské rybníky. „Rozprával len o tom, nechceli sme ho sklamať, tak sme v prvý prázdninový deň naozaj zamierili do rekreačnej oblasti. Celý deň tam poriadne šantil a po odchode už bol veľmi unavený. Preto sme si na cestu domov zavolali taxík,“ prehovorili o tragédii zdrvení rodičia.

Otec Štefan (33) a mama Marika (31) ni­kdy nezabudnú na moment, keď taxík zastavil a Števko chcel do neho nastúpiť. Chlapec však ani nestihol otvoriť dvere a zrazilo ho auto. „Hodinu ho oživovali, mal hlavu celú krvavú. Keď zomieral, pozeral mi do očí a ja som mu nedokázal pomôcť,“ so slzami v očiach povedal chlapcov otec, ktorý už mal pripravený program aj na ďalšie dni letných prázdnin.

Teraz však musí riešiť veci, ktoré nechce robiť žiaden rodič a pritom sa mu vynárajú spomienky na vytúženého synčeka, ktorého si so ženou nevedeli vynachváliť. „Bol veľmi dobrý, počúval nás na slovo. Dokonca nám s veľa vecami ochotne pomáhal. Vynikal v matematike, získal v nej aj dve ocenenia. Je to hrozný pocit, že už ho nikdy neuvidíme s pre neho typickým úsmevom na tvári,“ uzavreli rodičia s rozochvenými perami a len ťažko potláčali plač.

Chlapca mal podľa svedkov zraziť policajný kadet. Prípadom sa teda zaoberá inšpekcia ministerstva vnútra. „Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby MV SR začal v tomto prípade trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. V súčasnosti sa vykonávajú potrebné procesné úkony. Príčiny dopravnej nehody a miera zavinenia sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ uviedla Petra Friese z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR.