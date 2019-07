Matku zavolali do škôlky kvôli dcérkinej kresbe: Keď zbadala obrázok, išla sa od hanby prepadnúť

Učiteľku postavila do pozoru nevinná kresba 4-ročného dievčatka.

Amelia mala za úlohu nakresliť niečo, čo si pamätá z nedávneho výletu. Dievčatko zvečnilo deti a predovšetkým šmykľavku, ktorá sa však skôr podobala na obrovský ružový penis, píše ladbible.com.

Učiteľku v škôlke to vydesilo, a tak zavolala matku Vicci Barnhouse (34), aby si výkres dcérky pozrela. Matka bola najskôr pri pohľade na umelecké dielo dieťaťa zahanbená a najradšej by sa pod zem prepadla, no napokon sa všetci na znázornení šmykľavky dobre pobavili. "Nechcela som, aby si dcérka myslela, že sa smejeme na nej, a tak som jej povedala, že je to veľmi pekná kresba," dodáva Vicci.