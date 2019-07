Predstaviteľ Rona z Harryho Pottera má novú záľubu: Chce zarábať na mede

Anglický herec Rupert Grint sa začal venovať včelárstvu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Tridsaťročný rodák z mesta Harlow v Essexe to prezradil v rozhovore pre noviny The Sun on Sunday počas festivalu Glastonbury. ,,Zvažoval som, že prídem na Glastonbury zamaskovaný, ako zvyčajne. Chcel som prísť v mojom včelárskom oblečení, pretože ma nedávno začalo zaujímať včelárstvo. Je to dobré pre životné prostredie," uviedol. ,,Možno prinesiem na trh aj svoj vlastný med. Budem vyrábať med a zarábať peniaze," dodal.



Rupert Alexander Lloyd Grint jeznámy najmä ako predstaviteľ Rona Weasleyho z filmových adaptácií série knižných bestsellerov o čarodejníkovi Harrym Potterovi z rokov 2001 až 2011. Objavil sa tiež v snímkach Lekcie riadenia (2006), Cherrybomb (2009), Neriadená strela (2010), Kríž cti (2012), CBGB - Kolíska punku (2013) alebo Moonwalkers (2015).