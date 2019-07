Pastva pre oči každého knihomoľa! V Margecanoch vrazili do knižnice vysokú sumu, takto to dopadlo

Obecnú knižnicu v Margecanoch v okrese Gelnica obnovili za viac než 13 600 eur. Ako pre TASR uviedol starosta Igor Petrik, každoročne do jej knižničného fondu pribúdajú nové tituly.

Knižnica bola pre verejnosť nedostupná od polovice marca, slávnostne ju otvorili zhruba po dva a pol mesiaci rekonštrukčných prác. „Kniha je pekná najprv svojím obsahom, ale potom aj obalom a ilustráciou. Rovnako je to i s knižnicou. Prostredie bolo staré, povedal by som socialistické. Boli sme si toho vedomí. My sme sa už aj dávnejšie uchádzali o financie z Fondu na podporu umenia o zmenu zázemia knižnice. Vtedy sa to nepodarilo,“ povedal s tým, že nárazovo by obec toľko peňazí do obnovy jej priestorov nevedela investovať.

Dôležité pre neho bolo najmä to, aby návštevníci mali čo čítať. „Zistili sme, že v momente, ako obnovíme knižničný fond, prichádzajú aj ďalší čitatelia,“ uviedol. Naposledy získali Margecany na nákup kníh z Fondu na podporu umenia 1300 eur. Dotácia na základe ďalšej žiadosti obce, ktorá už bola úspešná, predstavovala z uvedeného fondu sumu 11 580 eur. Ďalších päť percent mala investovať samospráva. Obec ju napokon navýšila približne na 18 percent.

Podľa Petrika mnohé práce vykonávali zamestnanci technického úseku obce. Ako povedal, prostredníctvom vlastných pracovných síl dokážu urobiť viac, zároveň tak budujú lokálpatriotizmus. „Nakúpili sme materiál, urobila sa aj podlaha, oprava omietok, elektroinštalácia, reparácia po osadení dvernej vitríny. To všetko robil technický úsek,“ dodal s tým, že okrem iného napríklad kotvili aj zakúpené regály. V knižničných priestoroch tiež pribudli nové svietidlá, ktoré neboli súčasťou zámeru.

Hlavným cieľom modernizácie knižničných priestorov bolo vytvoriť príjemné a esteticky príťažlivé prostredie pre návštevníkov knižnice, rozšíriť rady čitateľov a dostať knižnicu do povedomia predovšetkým mladých ľudí. „Vytvorili sa podmienky na účelové využitie voľného času a zlepšil sa celkový obraz knižnice, aby bola dôstojným kultúrnym stánkom v obci,“ vyplýva z projektu.

Obecná knižnica má sídlo v priestoroch obecného úradu na prízemí, čitatelia v nej nájdu približne 5000 kníh. Svoje služby poskytuje každý pondelok a piatok v čase od 15.30 h do 17.00 h.