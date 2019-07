Tragická jazda otca († 39) v Pate: Peter umieral pred očami syna!

Príjemné popoludnie sa razom zmenilo na obrovské nešťastie. V obci Pata (okr. Galanta) došlo v nedeľu k dopravnej nehode s tragickým koncom.

Peter († 39) sa viezol spoločne so svojím 16-ročným synom v aute, keď zatiaľ z nezistených príčin zišiel z cesty. Nasledoval prudký náraz do stromu, ktorý mal fatálne následky. Petrovi už, žiaľ, pomoci nebolo, tínedžer akoby zázrakom skončil len s ľahkými zraneniami.

Auto mal podľa informácií Nového Času šoférovať Peter († 39), pričom v mierne pravotočivej zákrute zišiel nečakane z cesty, čo sa mu stalo osudným. Vozidlo následne narazilo do stromu. Muža museli hasiči zo zdemolovaného auta vystrihovať, no napriek veľkej snahe zachrániť jeho život sa to už ani privolaným záchranárom nepodarilo. Vo vozidle však muž nebol sám.

Spolu s ním sa viezol aj jeho mladistvý syn (16). Toho záchranári ošetrili a previezli do nemocnice. Podľa našich informácií je mimo ohrozenia života. „K nehode došlo tak, že vodič viedol auto z Paty na obec Hájske. Vodič z nezistených príčin narazil do stromu. Polícia nehodu vyšetruje,“ informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. Čo bolo presnou príčinou obrovskej rodinnej tragédie zatiaľ nie je známe, isté však je, že vodič nešiel autom rýchlo.