Škandál s učiteľom, ktorý sa obnažoval, má nečakané pokračovanie: Tvrdý trest pre študentky

Nepríjemný koniec školského roka! Škandál s odhaľovaním bývalého učiteľa gymnázia pred žiačkami Základnej školy vo Vranove nad Topľou má nečakané pokračovanie. Obe 14-ročné dievčatá dostali trojku zo správania. Škola však tvrdí, že dôvodom nebolo video.

Učiteľ informatiky na Gymnáziu Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou sa prostredníctvom internetu odhaľoval pred mladučkými dievčatami, ktoré ho pobavene navigovali, čo má robiť. „Ešte jeden drep. Teraz si kľakneš pred nás, akože sa hanbíš?“ smejú sa mu vo videu dievčatá, ktoré mu dávali ďalšie a ďalšie príkazy. Muža pritom identifikovali iba zhodou okolností. Dve 14-ročné dievčatá, ktoré netušili, že učiteľ pochádza z rovnakého mesta, ho zbadali na ulici.

Spoločnosť im robil prvák z vranovského gymnázia, ktorý kamarátkam prezradil, že ide o ich pedagóga. Piatkové vysvedčenie však obe dievčatá zarazilo - dostali trojky zo správania. Otcovi jedného z nich sa takýto trest nezdá byť adekvátny.

„Radil som sa s odborníkmi a za ich pomoci podám proti trojke zo správania námietku na Štátnu školskú inšpekciu. Nevravím, že nič neurobila, ale trojka zo správania sa mi zdá byť neprimeraná. Momentálne som v zahraničí, ale hneď po návrate to urobím, námietka sa musí podať do troch dní. Dôrazne sa porozprávam aj s dcérou.povedal rodič. Matka druhej dievčiny pre denník SME tvrdila, že si ju k trojke zo správania zavolali do školy. Tam jej učiteľky vysvetlili, že okrem kauzy s videom používala jej dcéra vulgárne slová a nevhodne sa obliekala. Viac dôvodov podľa matky škola neuviedla.

Dcéra podľa nej nehovorila hrubšie a neobliekala sa inak ako veľa jej spolužiačok. „Dané žiačky dostali známku zo správania zníženú na stupeň 3 a neboli jediné. Nie je pravda, že žiačky sú potrestané za natáčanie videa,“ odpovedali zo školy na otázky Nového Času. „Prípad stále preverujeme,“ uzavrela prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.