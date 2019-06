Následky havárie v Černobyli likvidoval aj vojak, ktorý vytŕčal nad iných: Igor bol spomedzi všetkých jediný

Seriál Černobyľ vyvolal obrovský záujem. Na Západe sa objavila aj kritika, že sa v ňom neobjavil žiaden černoch.

Tých si však v jadrovej elektrárni v Sovietskom zväze vie len málokto predstaviť. No ukázalo sa, že pred 33 rokmi pri katastrofe jeden bol - Igor Chirjak (52).

Igor sa narodil v meste Čerepovec, 500 km severne od Moskvy. V Rusku sa narodil aj jeho otec. Do krajiny prišiel a usadil sa tam už jeho pradedko, ale nič viac o ňom Igor nevie – ani to, odkiaľ pochádzal. V roku 1985, keď mal 19 rokov, ho povolali na povinnú vojenskú službu. Slúžil v 210. ženijnej brigáde, ktorú 2. mája 1986 poslali postaviť pontónový most na rieke Pripiať. Po ňom sa mali evakuovať obyvatelia mesta s rovnakým názvom. Stal sa tak jedným z likvidátorov, ako v ZSSR nazývali tých, ktorí odstraňovali následky jadrovej havárie.

Britská scenáristka Karla Marie Sweet kritizovala úspešný britsko-americký seriál Černobyľ za to, že v ňom neboli černosi. Podľa nej stereotypne zobrazoval iba bielych ľudí. Iní používatelia sociálnej siete, na ktorej to uverejnila, poukázali na to, že v tom čase podľa nich v regióne boli samí bieli ľudia.

Ich názor potvrdzuje aj samotný Igor. Podľa jeho slov bol medzi likvidátormi jediným černochom. „Je to nezmysel, že by sa v sovietskej ére mohol nejaký černoch, alebo dokonca cudzinec, objaviť v objekte jadrovej elektrárne. Ak by v seriáli boli černosi, tvorcom by sa hneď vysmiali,“ povedal Igor pre BBC.

Pri práci v Černobyli bol len radovým vojakom, jedným z mnohých. Nadriadení im nedávali poriadne informácie.hovorí Igor. Veliteľ jednotky zakázal šíriť klebety o havárii jadrovej elektrárne s tým, že ide o provokáciu a na sovietskych jadrových elektrárňach sa nikdy žiadna havária nestane.

Na druhý deň ráno však prišla k vojakom babička, ktorá im o havárii hovorila úplne otvorene. „Všetci sme chápali, že je to nebezpečné, ale asi nikomu nedošlo ako veľmi,“ povedal Igor. Černobyľ sa podpísal na jeho zdraví a spočiatku strávil každý rok mesiac v nemocnici. Teraz sa mu však už darí lepšie. Dodnes býva v Rusku, vedie šťastný život na vidieku a má aj syna.

Černobyľská havária