Anna († 27) zomierala v kaluži krvi, jej posledné slová naháňajú hrôzu: Neuveriteľné, kto ju mal zabiť

Mala celý život pred sebou, ukončila ho nevysvetliteľná krvavá dráma.

Američanka Anna Ramirez († 27) zomierala dobodaná na ulici, svedkovia na súde prehovorili o hororovej spomienke na osudný deň.

Mladú ženu mala podľa slov očitých svedkov zabiť Amanda Ramirez (27), ktorá je jej identická dvojička, informuje britský denník Daily Mirror. Počas skorého sobotného rána sa sestry pohádali na ulici. Jeden zo susedov mal počuť, ako sa Amanda sestre vyhráža. "Uvidíš, čo ti urobím," mala povedať a vojsť do domu, odkiaľ si mala vziať kuchynský nôž a bodnúť sestru do ľavej strany hrudníka. "Amanda, ty si ma pobodala!" mala podľa slov svedka zakričať Anna, ktorú do nemocnice previezla privolaná záchranka. Anna však hodinu po prevoze do nemocnice zomrela. Zanechala po sebe tri malé deti.

Počas súdu obžalovaná sestra vstúpila do miestnosti so slzami v očiach, proces naďalej pokračuje.