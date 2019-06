Zuzana Vačková je zamilovaná, priateľa ukázala až teraz: Prečo rok tajila vzťah?!

Patrí medzi najpozitívnejšie naladených ľudí v slovenskom šoubiznise. Herečka Zuzana Vačková tvrdí, že s pribúdajúcimi rokmi je život pre ňu krajší a krajší.

Bodaj by nie, veď je práve šťastne zamilovaná do priateľa Petra (vek), radosť jej robí dospelý syn Jakub (28) aj dospievajúca dcérka Maruška (14). Všetko ostatné prezradila v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

S priateľom randíte už rok, no v spoločnosti ste sa spočiatku neukazovali. Azda po prvý raz ste sa ruka v ruke objavili v máji na premiére muzikálu Cyrano z predmestia. Tajili ste zámerne svoj vzťah?

Skôr to bolo o tom, že príležitostí, kde by nás mohli vidieť spolu, až tak veľa nie je. Moja dcéra Maruška (14) je totiž vo veku, keď so mnou rada chodí na premiéry do kina či do divadla. Čiže v tomto mám veľkú parťáčku v nej. Ale, samozrejme, aj s priateľom Petrom sa radi vyberieme za kultúrou.

Máte teda spoločné záujmy?

Peter nie je z umeleckej brandže, pracuje v školstve. Máme však spoločné záujmy a vieme sa navzájom naučiť niečo nové. Chodíme často na turistiku do lesa, milujeme najmä Tatry. Obaja radi lyžujeme, rovnako radi trávime dovolenku pri mori. Sú to drobnosti, ktoré si užívame.

Ste žena v zrelom veku, mama dvoch detí, ktorá si po stroskotaných vzťahoch asi váži na mužovi skutočné hodnoty. Čo je pre vás dnes dôležité?

Moje predchádzajúce vzťahy som mala vo veku, keď som riešila rodinu. Dnes už netúžim po dieťati, a tak aj môj pohľad na vzťah je slobodnejší. Syn Jakub (28) je dospelý a má svoj vlastný život, dcéra Maruška bude mať 15 rokov a tiež ju beriem takmer ako dospelú. Snažím sa Petra akceptovať vo všetkých smeroch takého, aký je. Nemám ambíciu nikoho meniť. Mám päťdesiat rokov a viem, že si nemôžem lásku priviazať. Žiadne záväzky mi nezaručia stabilitu. Preto je pre mňa súčasný stav nesmierne slobodný. Dávam slobodu partnerovi, ale ak sa rozhodne, že nie, nebude to pre mňa taká tragédia, ako keď som sa rozchádzala s mužmi, s ktorými som mala deti.