A je to tu! Majk Spirit po mesiacoch naťahovania fanúšikov ukázal TVÁR svojej frajerky: To je šupa!

Koniec tajnostiam! Raper Majk Spirit (34) konečne vyhovel svojim zvedavým fanúšikom a na sociálnej sieti ukázal svoju Mariu v celej jej kráse.

Majk Spirit a Maria naťahovali fanúšikov celé mesiace. Najprv ukázal iba jej ruky, potom zadok či odhalený chrbát, čo sa nezaobišlo bez ufrflaných komentárov. Pritom dvojica bez problémov priznala, že v skutočnosti sa poznajú už 13 rokov alebo aj to, že Maria, hoci je Ukrajinka, rozumie po slovensky takmer všetko.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ani to však poniektorým nestačilo a neustále rýpali do Majka Spirita, prečo nechce ukázať tvár svojej frajerky. Teraz sa konečne dočkali! Raper sa odfotil so sexi Mariou bez toho, aby z nej bolo vidno iba jednu končatinu či polovicu guľatého zadku. Proste v celej jej naturálnej kráse! A tú ocenili aj fanúšikovia.

"Žiadna zmaľovaná fiflena! Prirodzená krása," napísala Gabriela, ktorá sa tak pridala k desiatkam obdivných komentárov.