Zranený Jakub prehovoril o masakre v Horovciach: Čo sa dialo pred šialenou streľbou?!

Spoveď z nemocnice! Počas zbesilej streľby na zábave v Horovciach (okr. Púchov) boli zranení traja mladí muži. Jakub († 20) a Martin († 22) svojim zraneniam podľahli.

Prežil len ich priateľ Jakub (19), ktorého páchateľ postrelil do brucha. Práve on priamo z nemocničného lôžka prehovoril pre Nový Čas a opísal, čo sa dialo pred šialenou streľbou a počas nej.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Opísal aj to, aký mal vzťah k Martinovi C. (36), ktorého polícia obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy, sčasti dokonaný a sčasti v štádiu pokusu, a zo zločinu nedovoleného ozbrojovania.

Jakub sa zo zranení zotavuje v trenčianskej nemocnici. O svojich kamarátoch hovorí len s veľkou bolesťou v srdci. „Všetci traja chalani sme z jednej dediny. Veľmi dobre sme sa poznali. Ani nechcem o tom hovoriť, je to pre mňa hrozné,“ prehovoril vo štvrtok mladý muž a po chvíľke odmlky pokračoval: „Nerád by som opisoval, čo sa stalo. Nebol tam žiaden dôvod na to, aby takto vyčíňal. Nie je pravda, že to bolo pre bunkre. Ja ani neviem, že on nejaké mal,“ spochybnil medializovaný motív vyčíňania, o ktorom sa rozpráva v dedine.

Najmladší z trojice obetí sobotňajšej streľby z nemocničného lôžka prezradil aj to, ako k masakre došlo. „Proste on prišiel a z ničoho nič začal strieľať... Jemu preplo. Ja som ho poznal celé štyri roky. Dokonca sme spolu nakrútili aj video (ide o videoparódiu TechnofaKING, pozn. red.), to bola taká hlúposť,“ priznal Jakub so slzami v očiach, ktorý ťažko nesie, že prišiel o dobrých kamarátov - Jakuba († 20) a Martina († 22). K svojmu zdravotnému stavu len stručne poznamenal: „Vyoperovali mi jednu obličku, ale som inak o. k.“

Otvoriť galériu Martin: Páchateľ ho postrelil do hlavy, zraneniam podľahol v nemocnici. Zdroj: anc

Druhého Jakuba pochovali

Známy obvineného strelca Maroš z Kvašova tiež potvrdil, že zranený Jakub (19) účinkoval v zmienenej videoparódii TechnofaKING spolu s obvineným Martinom C. (36). „Podáva noviny a fľašku tomuto chlapovi,“ opisuje zábery paródie David, ktorý pozná oboch mužov. Krátka snímka vznikla ešte pred štyrmi rokmi, dnes však David nechce mať s celou vecou nič spoločné. „Nechcem s tým byť nijako spájaný,“ zdôrazňuje.

Účinkujúcich na trojminútovom videu pozná aj majiteľ baru z Breznice, kam všetky obete streľby rady chodili. „Jakub tam má len 15 rokov, bola to recesia. To by nikto nepovedal, že sa to takto skončí,“ povedal skormútene. Od tragickej soboty sa aj v malej krčmičke zastavil čas a chlapi v nej len smutne posedávajú. Mladí muži, ktorých mal každý rád, budú chýbať navždy... Jakuba († 20) pochovali vo štvrtok na cintoríne v Dolnej Breznici a s Martinom († 22) sa rozlúčia v najbližších dňoch.

Zábery z videa TechnofaKING

Zamaskovaný muž účinkujúci na videu je podľa svedkov Martin C. (36), ktorý je obvinený z vraždy a vraždy v štádiu pokusu.

Úlohy podávača rôznych rekvizít sa zhostil Jakub (19), ktorý bol pri šialenej streľbe na zábave v Horovciach zranený do brucha a momentálne leží v trenčianskej nemocnici.