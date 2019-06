Kiska získal posilu, strana Za ľudí má len tesne nad 5 %: Pomôže mu Remišová?!

Až tri strany sú na hranici zvoliteľnosti. Nový prieskum agentúry Focus ukazuje, že spomedzi doteraz ohlásených nových strán má navrch koalícia Progresívneho Slovenska a Spolu.

Svoje hnutie Za ľudí síce ohlásil aj prezident Andrej Kiska, no prvé čísla mu prisudzujú podporu len 5,2 %, čo by mu na vstup do parlamentu stačilo len tesne. „Mojou víziou sú tri veci: štát, ktorý vie ľuďom garantovať kvalitu života, štát založený na dôvere a bezpečnosť,“ povedala nová posila.

Remišová bola druhou najpopulárnejšou tvárou OĽaNO, ktoré má taktiež problém oslovovať voličov. Vo štvrtok však definitívne presvedčil na spoluprácu odídenkyňu od Igora Matoviča Veroniku Remišovú.