Kráska († 21) si privyrábala sexom cez webkameru: Kvôli tomu, čo od nej zvrhlík žiadal, vyhasli dva životy

Hope Barden z britského mesta Burton-upon-Trent pracovala ako opatrovateľka postihnutých ľudí, no privyrábala si z domu sexom cez webkameru.

Krásku však našla jej spolubývajúca mŕtvu. Vyšetrovatelia zistili, že Hope viedla v čase smrti videohovor s mužom menom Jerome Dangar. V tom čase bol jej klientom už tri mesiace, cez webkameru plnila jeho pokyny a uspokojovala sexuálne chúťky. Presne to sa jej však stalo osudným, keďže brunetka sa udusila pri predvádzaní ,,extrémne ponižujúcej a nebezpečnej požiadavky“.

Vyšetrovanie dokázalo, že Dangar bol online, keď dievča zomieralo, no nijak sa nesnažil pomôcť ani nezalarmoval záchranku. Tri mesiace po jej smrti polícia muža zatkla. Mal byť obvinený zo zabitia, kým sa to však stalo, spáchal v cele samovraždu. Mama dievčiny, Kate Barden, sa poďakovala polícii za vyšetrovanie. ,,Hope bola krásna inteligentná mladá žena. Stala sa objektom záujmu pravidelného užívateľa stránky, ktorá sprostredkováva sex cez internet. Ich kontakt trval tri mesiace a vyeskaloval do ponižujúcich a nebezpečných situácií,“ cituje ju portál Metro.

,,Sme sklamaní, že tento prípad nemôže vyústiť do rozsudku, ktorý by bol spravodlivý trestom za smrť Hope. Keby sa tento prípad dostal na súd, bol by prvý svojho druhu vo Veľkej Británii,“ povedala mama dievčaťa, ktorá ostro vystúpila proti biznisu so ženami, ktoré si chcú zarobiť sexuálnymi praktikami pred kamerou.