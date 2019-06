Poslanci schválili zákon pre Harabina: Neúspešného prezidentského kandidáta postaví pred náročnú voľbu

Novela sudcovského zákona hovorí jasne. Ak sa bude sudca uchádzať o priazeň voličov v parlamentných voľbách, príde o svoju funkciu.

Poslanci schválili pozmeňovací návrh opozičného zákonodarcu Alojza Baránika (65) zo SaS aj vďaka hlasom koalície. Štefan Harabin (62) si tak bude musieť vybrať medzi pôsobením v justícii či kandidatúrou v budúcoročných parlamentných voľbách.

Harabin po tom, čo neuspel v prezidentských voľbách, zvažuje svoju účasť na kandidátke nejakej strany, ktorá sa stotožní s jeho programom, v parlamentných voľbách. Ako nestraník by sa tak po neúspechu po voľbách mohol vrátiť do talára.

Po schválení novely to však už nebude možné a sudca príde o svoj flek automaticky po zápise na kandidačnú listinu volieb do parlamentu, ale aj do Bruselu. „Sudca by si mal jasne vybrať, či chce talár, alebo kreslo poslanca,“ vyhlásil Baránik, ktorého návrh podporilo 117 poslancov vrátane väčšiny tých koaličných.

„Máme tu situáciu, keď istý sudca v pracovnom čase, teda v pracovnom čase vo svojej kancelárii, vysiela, nahráva videá, ktoré si dáva na svoj komunikačný kanál, kde hrubým spôsobom uráža svojich politických oponentov, kde klame, kde sa vyhráža, kde v podstate prevádzkuje protiprávnu činnosť, a to všetko, tak sa zdá, je dovolené,“ skonštatoval Baránik a narážal na prax sudcu Najvyššieho sudcu Harabina, ktorý sa do uzávierky nevyjadril. Novela ešte môže naraziť na ústavu, keďže sa ozývajú hlasy, že neprimerane zasahuje do práv sudcov.