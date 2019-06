Škandál v skupine Old School Brothers: Stopka pre dlhoročného manažéra! Klamal tanečníkov?

Ako v zlom sne! Pred viac ako desiatimi rokmi vyhrala v šou Slovensko má talent tanečná skupina Old School Brothers. Odvtedy sa jej členom darí na všetkých frontoch a pracovný diár majú zaplnený na niekoľko mesiacov dopredu.

Od počiatku bol ich manažérom, ako oni hovoria, jeden z nich, Tomáš Rábek, s ktorým však nedávno ukončili spoluprácu. Podľa ich slov sa mal na ich úkor obohacovať dlhšiu dobu, čo nezostalo bez ohlasu. Manažér má však na celú vec vlastné vysvetlenie.

Do roku 2008 to bola neznáma tanečná skupina, no dnes by sa zrejme nenašiel nikto, kto by ju nepoznal. Odvtedy, čo vyhrali tanečníci z Old School Brothers šou Slovensko má talent, bol až dosiaľ ich manažérom Tomáš Rábek, ktorý si to u nich poriadne pokašľal. Podľa informácií Nového Času sa mal totiž obohacovať na ich úkor. „Bol s nimi od ich víťazstva a takto sa zachoval. Pýtal si od objednávateľov ich vystúpení viac, ako sa dohodol s tanečníkmi,“ prezradil zdroj.

Túto skutočnosť nám potvrdil aj jeden z tanečníkov. „Po desiatich rokoch spolupráce sme ho pre finančné nezrovnalosti natvrdo vyhodili. Odlieval si z našich peňazí z každej strany a teraz, keď sa ukončila spolupráca, vychádzajú veci na povrch. Jednoduchý príklad - dozvedáme sa od klientov, s ktorými sme spolupracovali, reálne sumy za vystúpenia, a to hovorí za všetko,“ uviedol Miroslav Žilka alias Bruise, ktorý priznal, že mali členovia prísť o tisíce eur.

So svojím dlhoročným manažérom preto rozviazali spoluprácu. Samotný Rábek potvrdil, že viac so skupinou nespolupracuje. „Áno, už niekoľko mesiacov nie som manažérom skupiny. So systémom odmeňovania prišli sami členovia. Keď časom zistili, že je pre nich menej výhodný, navrhli systém, s ktorým som už zasa ja nesúhlasil, keďže bol nevýhodný pre mňa. Ukončili sme vzájomnú spoluprácu,“ predostrel svoje vysvetlenie exmanažér skupiny pre Nový Čas.