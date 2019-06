Spartak bude v budúcej sezóne o poznanie chudobnejší: Mínus 4 milióny eur!

Nie sú pánmi času! Rodina Drobných, ktorá je známa prevádzkovaním siete kín, ovláda futbalový Spartak Trnava len dva týždne. Nové vedenie klubu má pred sebou roboty ako na kostole.

Okrem funkcionárskeho tímu musí dať čo najskôr dohromady aj káder na novú sezónu, ktorý sa oproti predchádzajúcej výrazne zmení.

Spartak čaká už budúcu sobotu finále česko – slovenského Superpohára, v ktorom privíta na svojom ihrisku Slaviu Praha. Po dvoch dueloch 1. predkola Európskej ligy proti Radniku Bijel­jina z Bosny a Hercegoviny vstúpi do nového ligového ročníka. „Sme v časovej tiesni. Chcem poprosiť ľudí a fanúšikov, aby boli trpezliví. Pracujeme na vytvorení kvalitného manažérskeho tímu a silného mužstva. Spartak je pojem, nechceme sklamať ľudí. Majitelia do toho išli, hoci to nebude jednoduchá cesta,“ povedal riaditeľ klubu Milan Cuninka.

Trnava pôjde do súťaže s rozpočtom asi 2 milióny eur, čo je o 4 milióny menej ako naposledy. Bude tak patriť k najchudobnejším tímom. Červeno-čiernych už opustilo viacero známych mien, ktoré nahradili väčšinou cudzinci. Spartak sa vraj musí o nich v tomto období oprieť, no filozofiou klubu je zapracovať do tímu čo najviac mladýc hráčov.

Nový portugalský tréner Ricardo Chéu sa v Senici ohrial len pol roka. Teraz bude šéfovať v malom Ríme. „Trnava patrí medzi najväčšie kluby na Slovensku. Chceme hráčom vštepiť víťaznú mentalitu, aby predvádzali atraktívny futbal a do každého zápasu išli s víťaznými ambíciami a pocitom zodpovednosti voči fanúšikom,“ vyhlásil.

STABILIZÁCIA KLUBU POTRVÁ 2-3 ROKY!

Alexander Vencel st. (75), bývalý brankár, majster Európy 1976: „Škoda, že po úspechoch prišlo k rozpadu vedenia a masívnemu odchodu hráčov i trénerov. Stabilizácia mužstva potrvá 2 – 3 roky. Bude to veľmi ťažké. Neviem, či podmienky budú v Trnave také uspokojivé, aby ihneď nadviazali na minulé roky. Skôr sa dá očakávať výkonnostný pokles. Uchýli sa ku kúpe pár hráčov zo zahraničia. Je však otázne, akej kvality. Na silnejšiu Trnavu si budeme musieť počkať.“