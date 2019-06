Berlínčan sa vymočil z mosta na turistickú loď: Štyria ľudia skončili v nemocnici

Nemenovaný výtržník z Berlína sa 21. júna za bieleho dňa rozhodol močiť z Jannowitzovho mosta nad riekou Sprévou práve vo chvíli, keď pod ňou prechádzala loď s turistami.

Tí začali zmätkovať a pred prúdom zlatej tekutiny utekať. Lenže Jannowitzov most je tak nízko položený, že sa štyria z nich poranili a museli ísť na ošetrenie do nemocnice. "Ako vyhliadková loď preplávala pod mostom nad Sprévou, istá osoba začala na loď zhora močiť. Niekoľko ľudí vyskočilo a zranilo si hlavu o most. Štyria ľudia boli sanitkou prevezení do nemocnice na ošetrenie," uviedol hovorca berlínskych hasičov v rozhovore pre DW.

"Všetci pacienti mali medzi 38 a 54 rokov a utrpeli menšie zranenia hlavy," uviedol hovorca nemocnice v rozhovore pre denník The Independent. Berlínska polícia výtržníka nezatkla, ale stíha ho na slobode za výtržnosť a útok.