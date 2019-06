Šport ako afrodiziakum: Môže polonahý Djokovič ovplyvniť sledovanosť pornostránok?

Šport ako afrodiziakum? Samozrejme, sexi telá športovkýň a športovcov môžu vo veľkom vzbudzovať ( a aj vzbudzujú) erotické túžby u ich obdivovateľov a obdivovateliek.

A to až do tej miery, že v prípade niektorých LIVE prenosov, vážne konkurujú najznámejšiemu serveru so sexom pornhub!

Každý rok finálový zápas play-off ligy amerického futbalu NFL - Super Bowl spôsobuje obrovský pokles sledovanosti tohto pornoservera v USA, vlani to bolo až o -26%. Mestá a štáty, ktoré fandia svojim miestnym domácim tímom, majú zvyčajne ešte väčší pokles. Napríklad, prevádzka bola nižšia -40% vo Philadelphii a -37% v Bostone.

Majstrovstvá sveta vo futbale FIFA spôsobujú, že sledovanosť klesá po celom svete, najmä v krajinách, kde hrajú ich tímy. V krajine aktuálnych majstrov sveta Francúzsku to bolo o -55%, a -66% v Chorvátsku.

Pornohviezdy dostali na frak aj počas ZOH v Kórejskej republike. Počas otváracieho ceremoniálu poklesla návštevnosť servera o 6 %.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje rôzne športové udalosti na celom svete, ktoré spôsobili pokles návštevnosti na pornhub. Zaujímavé je, že počas minuloročného wimbledonského finále singla mužov Djokovič - Anderson, klesla v domovine srbského víťaza sledovanosť servera o 16 %. V JAR, ktorú reprezentuje Andreson, to bolo iba o 5 %. Z tých 16 % v Srbsku tvorili ženy až 10%! Nuž, Noleho odhalená hruď je zrejme príťažlivejšia, ako proporcie nejakého pornoherca...