Zuzana Rehák-Štefečeková vzbudzovala v Minsku veľkú pozornosť: Šiesta v šiestom mesiaci!

Kam prišla, tam sa na ňu upierali pohľady. Vidieť tehotnú športovkyňu na vrcholnom podujatí sa tak často nestáva. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková (35) si z tejto pozornosti nerobila nič, súťažiť v šiestom mesiaci na II. Európskych hrách v Minsku sa rozhodla sama.

Po individuálnej súťaži žiarila spokojnosťou. V šiestom mesiaci vybojovala 6. miesto, hoci finále takmer nestihla... Odstrieľala už skôr, odišla zo strelnice s tým, že 107 bodov nemôže stačiť na finále. Keď sa dozvedela, že áno, len skríkla:A musela spojazdniť zbraň, ktorú sa už chystala zbaliť, keďže to bola jej posledná individuálna súťaž pred materskými povinnosťami. Práve materstvo sa zrejme podpísalo pod jej slabšiu chvíľku v mixe, kde s Erikom Vargom obhajovali zlato spred dvoch rokov z Baku. Kým ona dala 54 holubov, Erik 70. „Už ráno som sa zobudila dosť unavená a vedela som, že to nebude žiadny veľký výkon.povzdychla si Zuzana, ktorá tvrdí, že o skĺbení materstva a kariéry rozhoduje aj druh športu. Kým 24-ročná gymnastka je na dôchodku, ona išla na svoju prvú olympiádu!dodala športovkyňa, ktorá už má miestenku na OH v Tokiu, ale predtým ju v októbri čaká pôrod druhého potomka.