Štedrý dovolenkár Ronaldo: Personálu hotela nechal astronomické prepitné

Nie je žiaden škrob! Portugalčan Cristiano Ronaldo (34) si užíval s priateľkou Georginou Rodriguezovou a jeho štyrmi deťmi druhý rok po sebe júnovú dovolenku v luxusnom päťhviezdičkovom Westin Resort Costa Navarino.

Jednodňový pobyt v gréckom rezorte s úchvatným výhľadom na priezračné Iónske more stojí 8000 eur. Podľa španielskych novín AS bola hviezda Juventusu Turín natoľko spokojná so službami hotelového personálu, že pri odchode nechala astronomické prepitné 20 000 eur!

Jedným z dôvodov kráľovskej odmeny bola skutočnosť, že ich pri oddychu neobťažovali žiadni paparacovia. Ronaldo s rodinou už vymenil grécke slnko za Francúzsku riviéru, kde zakotvila jeho prepychová jachta. Z nej sa šmýka futbalový milionár spolu s najstarším synom Cristianom do vody, s Georginou zasa neodolali jazde na rýchlych skútroch.