Nevídaný protest futbalistov proti verdiktu rozhodcu: Toto futbal ešte nezažil!

Tých momentov je v každom futbalovom zápase viac ako dosť. Rozhodca niečo odpíska a hráči jedného či druhého tímu, občas aj oboch súčasne, reklamujú, že všetko bolo inak.

Muž s píšťaľkou však svoj verdikt nemení, a tak zvyčajne vášne ochladnú. Argentína zažila nevídaný protest: futbalisti si sadli na trávnik a čakali a čakali...

Stalo sa to v druholigovom súboji Club Atlético Alvarado - San Jorge de Tucumán. A boli to hostia - futbalisti San Jorge de Tucumán, ktorí sa rozhodli pre tento protest. Nahnevalo ich to, že dostali šesť žltých kariet už v prvom polčase. V druhom pribudli po prvých štyroch minútach ďalšie dve a po nich aj dve červené karty! A tak sa rozhodli v 49. minúte pre svojský protest: posadili sa a nik s nimi nepohol. A keďže ich nepresvedčil nik, aby pokračovali, zápas vyhral Club Atlético Alvarado 1:0 a postúpil o súťaž vyššie.

Na zelenom trávniku, ani za zeleným stolom pochopenie nenašli, a tak sa rozhodli prehovoriť na sociálnych sieťach. „Pripravovali sme sa na tendenčné rozhodovanie, ale toto bolo priveľa. Obrali nás o postup i všetky ideály,“ napísal kapitán mužstva, ktorý na svojom twitterovom profile pridal aj video z protestu.