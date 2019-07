Robert praktizoval s partnerkou drsný sex, žena zomrela: Hrozivý telefonát na tiesňovú linku

Stál ju sex život? Žena zomrela za zvláštnych okolností.

Sally Cavender († 55) z britského Cambourne žila 15 rokov s partnerom Robertom Simpson-Scottom (44). Hoci išlo o stabilný vzťah, prvý pohľad mohol klamať. Sally totiž Robertovi nebola verná. Mala rada striedanie partnerov a intímne chvíľky si užívala aj s Robertovým kamarátom Grahamom (45). Sally si navyše v minulosti privyrábala ako sexuálna domina. „Robila to, aby mala na živobytie predtým, ako sme sa stretli,“ cituje The Sun Roberta.

V osudnú noc mali Robert a Sally sex. Zrazu prišlo k zvratu a žena prišla o život. Vystresovaný Robert volal na tiesňovú linku so slovami: „Zabil som svoju ženu!“ No na súde už svoj opis udalostí zmenil. Robert vyhlásil, že Sally zomrela pri praktizovaní drsného sexu. Zároveň dodal, že vzťah so Sally fungoval a nemal dôvod ju zabíjať.

Výsledky pitvy však ukazujú, že Robert Sally zaškrtil. O jeho vine je presvedčená aj polícia. Pod ťarchou dôkazov Robert pripustil zabitie, ale rozhodne nie vraždu. O jeho osude teraz rozhodne súd. Či mu dá za pravdu, je otázne.