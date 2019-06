Obľúbená turistická obec má veľký problém: Čičmany sú po 25 rokoch bez potravín

Krach! Najznámejšia slovenská obec, ktorej typická výšivka je dokonca zapísaná aj v svetovom zozname kultúrneho dedičstva Unesco, má problém.

Život sa z Čičmian (okr. Žilina) vytráca postupne nielen vymieraním obyvateľov a sťahovaním, ale aj ťažkými možnosťami prežitia. Sú tu síce tri reštaurácie a päť krčiem, kto si však potrebuje nakúpiť základné potraviny v obci, ktorú ročne navštívi 25-tisíc turistov, má smolu. Za rožkom a pohárom mlieka musí cestovať do Zliechova alebo Fačkova.

Manželia Ficekovci predávali v Čičmanoch potraviny 25 rokov, pred pár dňami museli zatvoriť. „Mali sme to len na prežitie a boli sme tu najmä kvôli turistom a domácim, ktorým niečo v špajzi pochybilo. Už to však nevládzeme ďalej dotovať,“ hovorí Božena (55), ktorá tu vítala ľudí z celého sveta od svojich dvadsiatich rokov. Počas prevádzkovania obchodu porodila dve deti, aj pochovala otca.

Potraviny nefungovali iba ako obchod s jedlom, bola tu aj drogéria, kvety, klince. „Mali sme otvorené od siedmej ráno až do večera celý týždeň.hovorí obchodník Ján.

Manželia sa snažili dohodnúť s obcou, že by im dala aspoň symbolický eurový nájom, ale obec im v ústrety nevyšla. „Nijako nedonútime ľudí, čo tu bývajú a ani turistov, aby si kupovali viac. A obec peniaze z nájmu potrebuje. Ak by oni platili iba euro, ako by k tomu prišli krčmári, ktorým nájom neodpúšťame?“ pýta sa starostka Iveta Michalíková, ktorá sa záchranou potravín v dedine zaoberá už niekoľko dní.

Momentálne navrhuje zabezpečiť pojazdné potraviny, s prosbou oslovila už aj obchodné reťazce. Poplatky za obchod pre štát, pre obec a napokon aj pre prevádzku potravín sú tak vysoké, že sa stali nerentabilné. „Potraviny tu budú chýbať,“ vravia Česi z Pardubíc, ktorí sem prišli na návštevu.

