Andrea čakala zdravé bábätko, domov si odniesla postihnutú dcérku: Natálka nevidí a nepočuje

Ani na okamih neprestáva veriť v zázrak. Žilinčanka Andrea (33) sa veľmi tešila na vytúžené bábätko. Všetko sa však zvrátilo pri pôrode, ktorý sa nečakane zmenil na drámu s takmer tragickým koncom.

Dievčatko prišlo podľa nej takmer o život. Natálka má dnes 4 roky, nevidí, nepočuje, má detskú mozgovú obrnu a je plne odkázaná na maminu. Tá robí všetko, čo je v jej silách, aby milovaná dcérka dosiahla aspoň malé pokroky. Stojí to však obrovské úsilie a peniaze, ktorých v ťažko skúšanej rodine nikdy nie je nazvyš.

Dramatický pôrod v topoľčianskej nemocnici sa pre Andreu (33) stal doslova nočnou morou. „Čakala som zdravé dieťa, no oni mi z neho urobili stopercentne poškodené. Moja Natálka nedokáže sama sedieť, chodiť, stáť, má problémy s vnímaním a iba leží. Má niekoľko diagnóz, z nich najvážnejšia je ťažká detská mozgová obrna,“ vyratúva diagnózy milovaného dievčatka mama.

„Je zázrak, že som ten hororový pôrod prežila. Dali mi klystýr a nechali ma samú v sprche. V ukrutných bolestiach som tam skolabovala na kachličkách. Kričala som v kontrakciách hodinu na sestričky, ale nikto ma nepočul a neprichádzal. Dostala som šialené bolesti. Napokon prišla sestrička a napomenula ma, že nemám na zemi čo hľadať. Vzala ma do ambulancie, kde ma nechala v kontrakciách vyplňovať dotazník,“ spomína bezohľadné zaobchádzanie v nemocnici.

Primár mal poslať anesteziológa domov, čím podľa nej vylúčil cisársky rez. „Podal mi osemkrát injekciu na vyvolanie pôrodu, hoci podľa znalcov tak mohol urobiť iba dvakrát. Nielenže mi vyvolávanie nasadil bezdôvodne, ale vyvolávačky skombinoval takým spôsobom, že mi pôrod vlastne zastavil. Mám k tomu niekoľko znaleckých posudkov, ktoré konštatujú neodbornosť. Hodinu a pätnásť minút malo dieťatko vonku len štvrť hlavičky a zatiaľ mu popraskali cievy v mozočku,“ spomína s plačom na hrôzostrašné chvíle Andrea, ktorej sa po smutnej udalosti rozpadol desaťročný vzťah. Na nepretržitú starostlivosť o maličkú je tak sama.

Súd s primárom

Dievčatko niekoľkokrát resuscitovali a prevážali do nemocníc v Nitre a v Žiline. Napokon sa ho podarilo zachrániť, ale má ťažkú detskú mozgovú obrnu a viacero vážnych diagnóz, pre ktoré uznali úrady, že je stopercentne zdravotne postihnuté, okrem iného aj hluché a slepé. Mama sa s primárom topoľčianskej nemocnice súdila a vyhrala. Primár Tibor Č. dostal ročnú podmienku a dva roky zákaz činnosti, no odvolal sa a rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

„Vyjadrím sa až po skončení procesu,“ povedal pre Nový Čas primár. Nezlomná mama Andrea verí v pokroky svojej dcérky aj napriek vážnym diagnózam. Malý pokrok už Natálka spravila, vníma, hýbe rúčkami, nôžkami a dokáže si vypýtať jedlo. Posuny, ktoré hodnotia iní ako bezvýznamné, sú pre jej maminu zázrakom. Mladá žena svojej dcére život úplne zasvätila a žije zo zbierok, ktoré jej na rehabilitácie posielajú dobrí ľudia cez Natálkino občianske združenie Darujme zdravie.

„Prestal som podnikať a život našej rodiny sa točí už len okolo Natálky. Treba ju voziť do nemocnice na terapie a k lekárom. My ale veríme, že to má zmysel,“ hovorí starý otec Marián (58), ktorý by pre milovanú vnučku urobil všetko na svete.

Natálkin (4) stav sa výrazne zlepšil

Peter Koma, pediatrický kardiológ

Natálka je u nás sledovaná od roku 2014 doteraz so základnou diagnózou závažné postihnutie CNS (centrálneho nervového systému). V priebehu sledovaného obdobia dochádza k výraznému vylepšeniu obehových funkcií, hlavne v zmysle parciálneho obnovovania a vylepšovania vplyvu centrálnej nervovej sústavy na koordináciu a reguláciu srdca. Je evidentné, že uvedený priaznivý vplyv na CNS bol dosiahnutý výrazným rehabilitačným úsilím a intenzívnou rodičovskou starostlivosťou.