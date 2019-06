Silvia Šuvadová prežíva náročné obdobie: Musím siahať na úspory

Sympatická herečka Silvia Šuvadová (46) sa už dlhší čas zdržiava na Slovensku. Po živote v Amerike sa však musí v rodnej krajine poriadne obracať.

Silvia totiž priznala, že to s pracovnými ponukami nie je veľmi ružové a bola nútená siahnuť na svoje úspory. Na nálade jej tiež nepridávajú ani zdravotné problémy jej milovaného otca, o ktorého sa s láskou stará.

Herečka s americkým občianstvom momentálne býva spolu s otcom v Bratislave. Po tom, čo prekonal vážne zdravotné problémy so srdcom a pridružiť sa mala aj cukrovka, sa Silvia oňho obetavo stará. Vrásku na čele jej však robí nedostatok práce. Ako priznala, v poslednom období mala len niekoľko ponúk do dabingu, no nie vždy to stačí na pokrytie všetkých nákladov.

Preto bola podľa jej slov nútená siahnuť na svoje úspory, ktoré boli určené na iný účel.priznala herečka, ktorá však hlavu nevešia a snaží sa myslieť pozitívne. „Vždy som bola nastavená tak, že keby ma jeden z rodičov potreboval, tak som plne k dispozícii. Robím to z lásky a som šťastná,“ dodala Šuvadová.