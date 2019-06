Zuzana Haasová má nevšedný zvyk, lekár je v šoku: Riskuje tým amputáciu!

Topánky nepotrebuje! Herečka Zuzana Haasová (38), ktorá je chodiacou energiou, sa momentálne už niekoľko mesiacov premáva bez topánok.

Ako priznala, robí to tak už tradične štyri mesiace do roka. Už od útleho detstva je však cukrovkárka a práve táto skupina ľudí by bez obuvi chodiť nemala. Herečka má však na to svojské vysvetlenie.

Haasovú stretnete momentálne výlučne bez topánok. „Prečo chodím bosá? Pretože vždy robím len to, čo má pre mňa zmysel a čo je mi príjemné. Rada cítim rôzne povrchy. Ľudia sa ma pýtajú najmä v lete, či sa ochladzujem,“ smeje sa herečka.

Tá má však od detstva cukrovku. „Pravidelne chodím k podológovi, odborníkovi na chodidlá. Ten ma vždy zachraňuje, keďže mám diabetes 1. typu a hrozí mi „dianoha“. A pravidelne si, samozrejme, kontrolujem a umývam nohy, prekrvujem, ale isto nemám nohy zospodu ako vyleštená podlaha,“ pokračuje so smiechom Haasová, ktorá si dáva pozor, aby nedošlo k problémom. „Ináč mám zakázané chodiť bosá a na opätkoch, ale takto si kontrolujem nohy aj niekoľkokrát za deň,“ dodala prostoreká herečka.

Pre ňu je chodenie naboso tabu!

Jaroslav Fábry, diabetológ Otvoriť galériu Jaroslav Fábry Zdroj: anc Cukrovkár naboso chodiť nemôže v žiadnom prípade, pretože je ohrozený tzv. diabetickou polyneuropatiou, čo znamená, že stráca citlivosť. Je to predovšetkým strata citlivosti na plôškach nohy a na prstoch. To znamená, že takýto diabetik, keď šliapne na kamienok alebo na sklo, tak to vôbec necíti, a preto, keď sa urobí takáto rana, je to vstupná brána pre infekciu a človek je ohrozený vznikom tzv. diabetickej nohy, ktorá môže vyústiť až do amputácie.

Dbáme na to, aby si diabetik kontroloval nohu každý deň, musí mať bezpečné ponožky, ktoré musí každý deň vymieňať. Samozrejme, keď je človek zdravý, tak vo všeobecnosti sa vie, že chodenie naboso spevňuje klenbu, ale v žiadnom prípade nie u diabetika.