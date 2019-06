Americká študentka Hanna má zaujímavý koníček: Aha, skáčem ako kôň!

Vášeň pre zvieratá vzbudila v tínedžerke Hanne Kouba (17) zaujímavý koníček. Tak sa do nich vžila, že začala preskakovať predmety ako kôň. Pomáha jej to odbúravať stres.

Stredoškoláčka Hanna z Minnesoty sa stala závislou od pozerania Animal Planet ešte v období, keď mala 13 rokov. Od začiatku ju fascinovali pohyby koní, gepardov a iných zvierat a začala ich viac sledovať a napodobňovať. Keď sa začala venovať koňom na farme neďaleko svôjho domu, mala chuť dozvedieť sa o nich ešte viac. Vžila sa však do toho až tak, že sama začala skákať ako kôň cez prekážky.

„Prežívam adrenalín, keď to robím. Vždy cítim, že musím vydať zo seba to najlepšie. Je to nervy trhajúce, keď musím skočiť,“ hovorí Hanna, ktorá tvrdí, že takýmto skákaním si čistí hlavu a zmierňuje stres. Rada skáče cez koše na bielizeň, vankúše, kuželky a rôzne iné predmety.

Veľkou inšpiráciou je pre ňu aj jej kôň Sassy, ktorého má od 15 rokov a učí sa od neho, ako zvládať skoky. Svoje kúsky zdieľa na instagrame, kde má už viac ako tisíc sledovateľov. Okrem toho, že ju to baví, chce ostatných posmeliť, aby sa nehanbili za svoje koníčky napriek tomu, že iným sa môžu zdať čudné.