Matka svojmu dieťaťu drvila lebku, to nie je najhoršie: Čo sa stalo ďalej, vás šokuje

Zavrhnutia hodný čin! 37-ročná matka rozbila lebku svojmu 6-mesačnému dieťatku.

Kim Frost si nahrávala na video, ako svojmu dieťatku pomaly drvila lebku. Následne to poslala svojmu priateľovi, od ktorého očakávala, že ju za to pochváli. Ten ale po zhliadnutí odporných videí okamžite kontaktoval políciu. Ako informuje portál denníka The Sun, dieťa malo poranenia hlavy, ktoré by sa vyrovnali pádu z vysokej budovy.

Otvoriť galériu Kim Frost odporne ubližovala svojmu dieťatku. Zdroj: Facebook / Northamptonshire Police Súd ju napokon odsúdil za zanedbávanie starostlivosti a ublíženie na zdraví. "Je to hrozné, som rád, že sa na to všetko prišlo. Najhoršie je, že ste ani len nezavolali lekársku pomoc," vyjadril sa sudca smerom k matke. "Bolo zrejmé, že zranenia spôsobila hrubá sila a otrasné zaobchádzanie," dodal.

Lekári po ošetrení zistili, že dieťa utrpelo viaceré zlomeniny lebky a tiež opuch mozgu. Našťastie sa im podarilo jeho život zachrániť a momentálne je v pestúnskej rodine. "Bol to otrasný prípad. Dospelá osoba spôsobila dieťaťu mučivé zranenia. Teraz sa ale zdá, že je všetko v poriadku a nemá žiadne trvalé následky," dodala na záver žena z úradu pre týrané deti.