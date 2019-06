Meganález nemeckých policajtov: Zaistili drogy za státisíce, zbrane a vysokú hotovosť

Policajti pri razii v nemeckom Magdeburgu zaistili drogy v hodnote 150.000 eur, zbrane a 10.000 eur v hotovosti. Zároveň zadržali štyroch údajných drogových dílerov. O zásahu informovala v sobotu večer Magdeburgu polícia, napísala agentúra DPA.

Pretože nebolo vylúčené, že podozriví muži sú ozbrojení, prišli si pre nich do bytu a do baru členovia špeciálnej policajnej jednotky. Policajti pri prehliadke šiestich objektov zaistili niekoľko kilogramov amfetamínu, metamfetamínu (pervitínu) a kokaínu. Okrem toho našli nože, útočnú zbraň aj s muníciou a granátomet. Troch mužov poslal sudca do väzby, štvrtého prepustil.