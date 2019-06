Andrej Danko varoval Bugára, ten ho plánuje ignorovať: Položí vládu jazykový zákon?!

Zvládne koalícia ďalšiu blížiacu sa búrku? Andrej Danko po sneme národniarov naznačil črtajúci sa koaličný spor.

Vyvolať by ho mala novela zákona o štátnom jazyku, ktorú predložila skupina poslancov za SaS. Danko Bugárovi odkázal, že Most-Híd za tento návrh hlasovať nemôže. Bugár však prekvapivo vyhlásil, že za zákon hlasovať určite budú a v Dankových slovách vidí hľadanie zámienky na vyvolanie predčasných volieb...

„Maďari nemôžu za zákon o štátnom jazyku hlasovať, lebo porušia koaličnú zmluvu,“ uviedol pred koncom tlačovky k snemu národniarov šéf strany Andrej Danko. Olej do ohňa prilial aj podpredseda strany Anton Hrnko. „Je neprijateľné, aby sa vôbec rokovalo o takom zákone, ako predložil pán Dostál, ktorý by zo Slovenska spravil Babylon,“ povedal Hrnko. „Zlikvidovať postavenie slovenčiny ako jazyka integrujúceho Slovenskú republiku je nehoráznosť, ktorá nemá obdobu. SNS je pripravená urobiť všetky konzekvencie, ak by niektorý koaličný partner porušil pravidlá koaličnej dohody a tento návrh podporil,“ dodal Hrnko.

Most-Híd mal podobne ako SNS, KDH a SaS v sobotu stranícky snem, po ktorom sa novinári Bugára opýtali aj na vyhlásenia národniarov k zákonu o štátnom jazyku.vyhlásil odhodlane väčšinou zmierlivý Bugár. „SaS sa snaží otočiť, naše dobré návrhy nepodporujú. Teraz zrazu pán Dostál položí na stôl zákon, ktorý má chyby... V prvom čítaní to môžeme podporiť, v druhom čítaní len vtedy, ak aj tie naše návrhy, ktoré vylepšujú tento zákon, budú akceptované minimálne SaS-kou,“ dodal Bugár, ktorý tvrdí, že predčasné voľby by boli nezodpovedné.

Problém je podľa neho v tom, že do riadneho termínu volieb je blízko, ale aj v tom, že sa na konci roka prijíma rozpočet. „Ísť do volieb vo februári bez rozpočtu je nezodpovedné a hazard,“ uzavrel Bugár.

Čo je jazykový zákon

Zákon o štátnom jazyku upravuje pravidlá používania slovenčiny v každodennom či úradnom styku. Hneď v úvode sa píše „Štátny jazyk má prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky“. Práve toto ustanovenie sa nepáči poslancom SaS a navrhujú ho zrušiť. Čím argumentujú? „Hlavným zámerom predkladaného návrhu zákona je vypustiť zo zákona o štátnom jazyku tie ustanovenia, ktoré neodôvodnene zasahujú do slobodného šírenia informácií pod zámienkou ochrany štátneho jazyka,“ tvrdia predkladatelia.