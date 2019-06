Trumpa obvinila žena zo sexuálneho napadnutia: Podľa jej slov ju držal v skúšobnej kabínke a zneužil ju

Amerického prezidenta Donalda Trumpa obvinila zo sexuálneho napadnutia ďalšia žena.

Novinárka E. Jean Carrollová vo vyjadrení zverejnenom v piatok tvrdí, že na ňu zaútočil v obchodnom dome v New Yorku pred vyše dvoma desaťročiami, informovali svetové agentúry. Trump v reakcii uviedol, že sa s Carrollovou nikdy nestretol a takýto incident "sa nikdy nestal".

Tvrdenia Carrollovej (75), ktorá píše pre poradenskú rubriku módneho časopisu Elle, sa objavili vo výňatku z jej novej knihy, publikovanom v piatok v časopise New York. Autorka je najmenej 16. ženou, ktorá obvinila Trumpa zo sexuálneho obťažovania pred tým, ako sa stal prezidentom, píše agentúra AFP.

Podľa Carrollovej došlo k sexuálnemu zneužitiu v roku 1995 alebo 1996, keď bol Trump prominentným realitným magnátom a ona známou autorkou poradenských článkov a moderátorkou televíznej šou.

Carrollová uviedla, že na Trumpa narazila v obchodnom dome Bergdorf Goodman v Manhattane, keď tam obaja nakupovali. Po spočiatku priateľskom rozhovore ju mal Trump požiadať o radu pri nákupe bielizne pre nemenovanú ženu, no následne ju zaviedol do skúšobnej kabínky, kde sa voči nej údajne správal násilne a zneužil ju.

Carrollová dodala, že na políciu sa neobrátila a o prípade až doposiaľ verejne nehovorila, pretože sa obávala následkov v podobe vyhrážok, prepustenia z práce či očierňovania. Trump v reakcii vyhlásil, že Carrollová sa len snaží získať pozornosť.

"Túto osobu som nikdy v živote nestretol. Snaží sa predať novú knihu - to by malo svedčiť o jej motivácii," napísal vo vyhlásení. Dodal, že časopis New York je "zomierajúcou publikáciou", ktorá sa pokúsila "propagovať rozširovaním falošných správ".