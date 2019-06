Austrálčanka si splnila sen: Ochrnutá zlyžovala svah na Aljaške

Foto

Sarah-Jane Staszak (45) z Austrálie ochrnula v roku 2014, no ani to jej nezobralo chuť k tomu, čo najviac miluje. Jej vášňou sú totiž zimné športy a rozhodla sa, že si splní svoj veľký sen. Spolu so synom sa vybrala na Aljašku a opäť zažila vzrušujúcu jazdu na lyžiach!