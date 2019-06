Horúci kandidát Šefčovič: Som poctený, že sa moje meno spomína v debatách o top pozíciách v EÚ

Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič považuje za poctu, že sa jeho meno objavuje v diskusiách o obsadení štyroch najdôležitejších pozícií v štruktúrach EÚ.

Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu to uviedol v piatok po skončení summitu EÚ pri návrate na Slovensko na palube špeciálu predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD).

Šefčovič sa pred novinármi poďakoval za podporu a dôveru zo strany premiéra Pellegriniho v procese nominácií na vrcholové pozície v inštitúciách EÚ.

Pellegrini na summite naznačil, že Slovensko a zvyšné krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) uvažujú o Šefčovičovi ako o kandidátovi na obsadenie funkcie vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

"Spomínajú sa rôzne mená a scenáre. So všetkými premiérmi V4 mám dobré vzťahy, ale rozumiem aj tomu, že tá choreografia je zložitá a ten výsledný vzorec sa hľadá veľmi ťažko," povedal Šefčovič o nominačnom procese s odkazom na potrebu rodovej a geografickej rovnováhy. "Chápem, že sa uvažuje o mnohých menách a treba byť realistický v očakávaniach, ako to dopadne. Bude to kompromis, ktorý sa bude hľadať ťažko," dodal.

Na otázku, ako vníma svoje šance v tomto procese, odpovedal, že jemu to neprináleží posudzovať, lebo odpoveď je na pleciach hláv štátov a vlád a ich rokovania "sú uzavreté".

"Považujem za poctu, že sa tu moje meno spomína, a čo bude najdôležitejšie pre náš región a pre Slovensko, je to, aby naozaj jeden z tej štvorice bol z nášho regiónu," povedal Šefčovič na margo debát lídrov zameraných na obsadenie postov predsedov Európskej komisie, Európskej rady a Európskeho parlamentu, ako aj šéfa diplomacie EÚ.

V tejto súvislosti pripomenul, že za posledných päť rokov sa ukázalo ako dôležité, že predseda Európskej rady Donald Tusk je z Poľska a že rozumie problémom, s ktorými za ním chodia predstavitelia tejto časti Európy. "To si myslím, že je potrebné aj pri obsadzovaní budúcej štvorky, ktorá sa teraz hľadá, a dúfam, že náš región bude takto spravodlivo pokrytý. Uvidíme, samozrejme, či v tej rovnici budem ja alebo niekto iný," konštatoval Šefčovič.

Za svoje prednosti považuje aj skutočnosť, počas doterajšieho pôsobenia v exekutíve EÚ úzko spolupracoval s regiónom strednej a východnej Európy, či už išlo o krajiny V4, baltský región alebo to, ako v mene Európskej komisie pomáhal juhovýchodnej Európe v oblasti energetickej bezpečnosti.

"Nakoniec však pôjde o to, aby sa našli najlepší ľudia na tie posty a aby bol spôsob ich rozdelenia vnímaný ako spravodlivý. A to teraz leží na pleciach premiérov a prezidentov," povedal Šefčovič.