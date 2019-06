V Bore žiaria spokojnosťou: Sagan sa pred Tour dostáva konečne do formy

Naberá na sile! Fanúšikovia majú obrovskú radosť. Konečne to vyzerá, že starý dobrý Peter Sagan (29) je späť.

Tourminátor počas prvej polovice pretekov Okolo Švajčiarska dominoval. Formu našiel v ten najlepší možný čas – pred slávnymi pretekmi Tour de France.

Štatistika hovorí jasnou rečou. Jedno etapové víťazstvo, dvakrát skončil druhý a raz tretí. Peter Sagan sa dostáva opäť do formy. Niektorí fanúšikovia už dokonca začali slovenského Tourminátora po nie celkom vydarenej prvej polovici sezóny zatracovať. Prečo pochudol? Dohnali ho psychické problémy súvisiace s rozchodom s Katkou? Plánuje skončiť s cyklistikou? To boli otázky, ktoré sa v diskusiách objavovali najčastejšie.

Sagan odpovedal tým najlepším možným spôsobom.

Všetkým pochybovačom dal na známosť, že nad koncom neuvažuje ani náhodou. Práve naopak. Pred legendárnymi pretekmi Tour de France sa dostáva do formy. Motivácia je veľká. Peter má tento rok jedinečnú šancu prekonať rekord v počte zelených dresov, ktorý minulú sezónu dorovnal.

„Myslím si, že s Peťovými výsledkami na Okolo Švajčiarska môžeme byť spokojní. Stále si držíme vedenie v bodovačke. To je pre nás dôležité,“ povedal športový riaditeľ Bory Ján Valach. „Druhá polovica Okolo Švajčiarska je o kopcoch, to už je o inom. S tou prvou som ale spokojný. Konečne sa mi dokonca podarilo aj vyhrať etapu,“ dodal Sagan.



Peťove pódiá na Okolo Švajčiarska



2. etapa .......................2. miesto

3. etapa .......................1. miesto

4. etapa .......................3. miesto

5. etapa .......................2. miesto