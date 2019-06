Posledná dvojica výhercov Veľkej súťaže o dovolenky pri mori: Denisa a Martin si užijú dovolenku v Turecku

Tešia sa na dovolenku. V súťaži denníka Nový Čas a cestovnej kancelárie Happy Travel boli 21. júna vyžrebovaní poslední dvaja výhercovia.

Šťastie sa usmialo na Denisu Silnú (21) z Váhoviec a Martina Kchnáka (39) z Budmeríc, ktorí si užijú týždenný pobyt v Turecku.

V poslednom súťažnom týždni sa hralo o 2 ultra all inclusive pobyty pre dve osoby na 7 nocí v hoteli Crystal Admiral Resort Suites & Spa***** v malebnom Turecku v atraktívnej lokalite Side. Správa o výhre milo prekvapila Denisu z Váhoviec, ktorá doteraz nič nevyhrala, a preto chvíľu nemohla uveriť, že jej premiérová výhra je taká hodnotná. Otvoriť galériu Do Turecka sa obaja výhercovia veľmi tešia. Zdroj: amk

„Je to super pocit. Na letnú dovolenku určite pôjdem s priateľom a obaja sa veľmi tešíme na relax,“ prezradila a doplnila aj ich plány na slnečnom pobreží: „Budeme leňošiť. Obaja sa tešíme na oddych, pretože v lete pracujeme v zmrzlinárni, takže takýto relax bude naozaj na nezaplatenie.“ Radosť z pobytu má aj Martin z Budmeríc, ktorý veľmi nesúťaží, no v tomto prípade spravil výnimku. Preto ho správa o výhre príjemne prekvapila.

„Nesúťažím, no keď mi oznámili, že som vyhral, nechcel som tomu uveriť. Dovolenka je fantastická cena,“ povedal šťastne. „K moru pôjdem s dlhoročnou partnerkou, s ktorou mám aj sedemročného syna. Verím, že to pre neho bude zaujímavé dobrodružstvo,“ prezradil. Zo slnkom zaliatych piesočnatých pláží sa však občas presunú aj do akvaparku. „Na túto vodnú atrakciu sa synček veľmi teší,“ uzavrel.