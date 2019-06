V Senici pochovali policajta Filipa († 29), ktorý zahynul v studni: Dojemný odkaz do neba

Plakali aj silní muži. Obrovský žiaľ, slzy a nárek bolo počuť v dome smútku v Senici, kde na poslednej ceste prišlo policajta Filipa († 29) odprevadiť asi 500 ľudí.

Mladý otec rodiny zomrel za mimoriadne tragických okolností po tom, čo si chcel vyčistiť vlastnú studňu. V nej sa však, žiaľ, udusil. Na pomoc mu utekala jeho suseda Slávka († 41), ktorej sa toto rozhodnutie rovnako stalo osudným.

Na Filipovom pohrebe odzneli aj slová smerom k nebohej žene. Mamu dvoch detí nazvali obetavou. Neváhala a okamžite pribehla na pomoc. Dojemný odkaz do neba venoval policajtovi aj jeho nadriadený...

„Život si s nimi zahral krutú hru,“ odznelo v smútočnej reči. Mladému policajtovi Filipovi († 29) ostávalo len 15 dní do tridsiatky, ktorej sa, žiaľ, nedožil. Rodina na čele s manželkou Gabikou a dvoma detičkami svojmu manželovi a ocinovi chystali k okrúhlym narodeninám obrovskú oslavu. Bezcitný osud to však zariadil inak a rodina musela vo štvrtok Filipa odprevadiť na poslednú cestu.

Dojemnú rozlúčku zrejme najťažšie znášali dve ženy jeho života – manželka Gabika a mama Blanka, ktoré sa počas obradu utápali v slzách. V smútočnej reči zazneli na adresu obetavého mladíka len samé superlatívy. „Manželia sa zobrali len pred štyrmi rokmi a tešili sa zo svojich milovaných detičiek Karolínky (4) a Karinky (2).Bol z neho veľký športovec, ktorý mal veľa plánov,“ zaznelo v dome smútku.

Pomôcť už nestihol

V osudný deň, keď sa strašná tragédia udiala, mal ísť Filip do studne a jeho manželka Gabika išla uspávať malú Karolínku. Zatiaľ, čo jeho krásna dcérka zaspávala, Filip v studni zomieral. „Filipovi sa okamžite dostala pomoc. Jeho obetavá suseda mu bežala rýchlo na pomoc, no aj ona sama prišla o svoj život,“ čítalo sa ďalej za vzlyku trúchliacich ľudí v miestnosti.

Napokon sa s Filipom rozlúčil aj jeho nadriadený. Obetavého muža na večnosť odprevádzala čestná stráž. „Najradšej by som dal príkaz, aby si sa vrátil, no viem, že to dnes nejde. Uvedomujeme si, že byť s milovaným človekom nie je dnes samozrejmosťou,“ uzavrel riaditeľ senickej polície. Policajti Filipa odprevadili hudbou, výstrelmi i majákmi.

Filip viedol poctivý život, bol majiteľom bronzovej i striebornej Janského plakety a tiež chcel darovať kostnú dreň. Všetky jeho plány na šťastný život s milovanou rodinou a pomoc iným sa však rozplynuli z minúty na minútu...