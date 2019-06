Helikoptéra aj typické puby: Hokejista Krištof dovolenkoval v New Yorku vo veľkom

Oddych, zábava a aj trošku adrenalínu.

Slovenský hokejový reprezentant Michal Krištof (25) si to doprial po skončení úspešnej sezóny, ktorú zavŕšil na majstrovstvách sveta 2019 v Košiciach. Energiu čerpal na dovolenke v New Yorku, ktorý si pozrel aj zo vzduchu, keď sa prvýkrát v živote previezol vo vrtuľníku.

Jeden z najlepších slovenských centrov súčasnosti so snúbenicou Klaudiou si prvýkrát vybrali za dovolenkovú destináciu USA. „Tento rok sme to zobrali aktívnejšie a rozhodli sme sa trošku spoznávať. V USA sme boli prvýkrát, strávili sme tam jedenásť dní a celý čas sme boli len v New Yorku. Videli sme všetky najväčšie atrakcie či pamiatky, ktoré sa tam nachádzajú,“ povedal nám Michal Krištof, ktorý si pochutil aj na miestnej kuchyni: „Samozrejme, že sme pobehali ich typické puby a reštaurácie.“

Najväčším zážitkom pre slovenského reprezentanta však bol let vrtuľníkom, vďaka ktorému si veľkomesto pozrel zo vzduchu. „Naozaj to bol veľký zážitok. Leteli sme popri celom Manhattane či okolo Sochy slobody. Bol to super výlet, pre mňa navyše premiérový let helikoptérou, takže som si to mimoriadne užil. Škoda, že to netrvalo aj dlhšie,“ usmial sa Michal Krištof. Dovolenku v zámorí ukončil v stredu a po dvojtýždňovom oddychu začal hneď myslieť na ďalšiu sezónu. Odohrá ju opäť v klube Kärpät Oulu, s ktorým na jar vybojoval titul vicemajstra Fínska. „Hneď po prílete domov idem zase zarezávať a pripravovať sa na novú sezónu,“ doplnil Krištof.