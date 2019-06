Adrenalínový zážitok v prírode? Skúste ferratu Dve veže

Túžite opustiť svoju komfortnú zónu a zažiť poriadne dobrodružstvo? Vymaniť sa zo stereotypu, zresetovať si myseľ a prekonať samého seba v lone prírody? Neobyčajné chvíle spojené so zrýchleným dychom, pulzujúcim tepom a pocitmi zbystrenia zmyslov majú svoje čaro. Horská turistika v sebe od nepamäti spája všetky tieto atribúty. Ideálnym miestom na tieto aktivity je nepochybne panenská príroda Liptova.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Ak ste milovníkom turistiky či lezenia a zároveň nepohrdnete bohatou dávkou adrenalínu, tak by vám určite nemalo ujsť otvorenie nového náučného chodníka a ferraty Dve veže v obci Liptovské Revúce-Záhorovo. Via ferrata, po slovensky zaistená cesta, je trasa v náročnom horskom teréne, ktorá je vybavená istiacimi fixnými lanami, železnými stúpačkami, prípadne ďalšími pomôckami, ktoré slúžia na zvýšenie bezpečnosti prechádzajúcich osôb. V praxi to znamená, že trasy, ktoré boli donedávna prístupné iba skúseným horolezcom, dnes môže navštíviť prakticky každý.

Náučný chodník sa nachádza v malebnej lokalite Veľkej Fatry a otvorí svoje brány už v lete tohto roku. Zaujímavosťou je, že sa jedná iba o štvrtú ferratu na Slovensku. Nájdete ju cca 4 km od rekreačného rezortu Gothal Liptovská Osada, ktorý je zároveň partnerom prevádzkovateľa ferraty – Občianskeho združenia Dve veže.

Miesto, kde sa skala nachádza, sa nazýva Záhorovo a pýši sa nadmorskou výškou 800 m n. m. Z jej vrcholu si môžete vychutnať unikátny výhľad na okolité vrchy Nízkych Tatier (Končitá, Malý Zvolen, Čierna Hora) a Veľkej Fatry (Krížna, Frčkov). Na chodníku sa budú nachádzať náučné tabule o tunajšej faune a flóre, metodike lezenia a prehľad obťažnosti trás.

Cesty budú mať obťažnosť typu B, C, D.

B: Vyznačuje sa mierne strmým skalným terénom a miestami exponovanými pasážami. Umelé istenie v podobe oceľových lán, kramlí, kolíkov a dlhších rebríkov slúži priamo k postupu vpred.

C: Strmý skalný terén, umelé istenie sa nachádza na prevažnej časti celkovej trasy. Kramle a umelé stupienky sú od seba viac vzdialené. Zaistené úseky už vyžadujú určitú silu v rukách a začiatočníkovi môžu dať poriadne zabrať.

D: Veľmi strmý skalný terén s miestami kolmými a previsnutými úsekmi. Umelé istenie je najčastejšie realizované len pomocou oceľových lán a príležitostne umiestnenými stupmi (kramle, kolíky). Na trase sa nachádzajú dlhé a náročné úseky, preto sa neodporúča začiatočníkom a menej skúseným lezcom.

Z dôvodu bezpečnosti by mal mať každý návštevník ferratový set pozostávajúci z horolezeckého sedáku, dvoch karabín, tlmiča pádov, rukavíc a vhodnej obuvi. Toto základné vybavenie netreba nikdy podceňovať, pretože lezenie po skalných trasách má svoje pravidlá. Prevýšenie jednotlivých ciest je od 20 do 70 m a ferrata pozostáva z dvoch dominantných a jednej vedľajšej skalnej veže, ktoré budú prepojené lanovými mostami. Ak si netrúfate na lezenie a chceli by ste sa aj tak pokochať nádherným výhľadom z vrcholu skaly, nemusíte zúfať, dá sa tam dostať aj turistickým chodníkom mimo ferratových trás. Náučný chodník a zaistená cesta sa môže využívať v období od 15. 6. do 31. 1. Ak máte radi aktívny oddych a nie je vám cudzie ani dobrodružstvo, tak je pre vás ferrata Dve veže ideálnym miestom. Ubytovať sa môžete napríklad v neďalekom rezorte Gothal v Liptovskej Osade, ktorý ponúka ubytovanie v útulných apartmánoch či štýlových chalupách, ale aj možnosť aktívne zregenerovať po lezeckom výkone vo Vodnom svete s wellness. Okrem ubytovania si tu návštevnícii ferraty Dve veže môžu objednať zapožičanie kompletnej výstroje a odborný certifikovaný dohľad. Hostí z Gothalu bude ku ferrate a naspäť dopravovať mikrobusová kyvadlová doprava.