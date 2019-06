S telefónom skočila cyklistovi do cesty: Porušila, čo sa dalo, aj tak vyhrala súd

Bizarný rozsudok súdu! Inštruktorka jogy Gemma Brushett (28) skočila do cesty cyklistovi, ktorý sa vracal z práce.

Nevšimla si ho, pretože bola zahľadená do telefónu. Aby toho nebolo málo, tak ho zažalovala. Čerešničkou na torte je, že súd vyhrala a on jej musí zaplatiť mastné odškodné.

Keď sa Robert vracal na bicykli z práce domov, ani vo sne by mu nenapadlo, ako jeho cesta dopadne. Semafor ukázal zelenú, a tak vyštartoval. Gemma však bola tak zahľadená do telefónu, že si ho nevšimla a skočila mu do cesty. Zrážke sa už nedalo zabrániť a obaja upadli do bezvedomia. Športovkyňa utrpela menšie poranenie hlavy a cyklista skončil s viacerými reznými ranami.

Spoliehala sa, že niekto, kto nehodu videl, dosvedčí, že to nebola jej chyba. Mala pravdu, pretože iný cyklista svedčil, že Robert jazdil veľmi agresívne a bol arogantný.

Vyšetrovanie sa však zvrtlo, keď traja ďalší okoloidúci tvrdili, že Gemma sa nepozerala pred seba, ale do telefónu a nehodu zapríčinila ona. Napriek týmto výpovediam však súd vyhrala. „Cyklisti musia byť vždy pripravení na to, že chodci sa môžu správať nepredvídateľne,“ zneli slová sudcu. Robert tak musí zaplatiť odškodné.