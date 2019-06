Šansónovú hviezdu Hanu Hegerovú trápi zdravie: Na pódiu ma už neuvidíte

Trápi ju zdravie! Prvá dáma českého šansónu Hana Hegerová prežíva náročné obdobie, keď sa na nej podpísali problémy so zdravím.

Práve pre ne nedávno speváčka uviedla, že jej časy na pódiách skončili, a dokonca sa neobjaví ani na koncerte, ktorý pripravovala na počesť jej 88. narodenín.

Nejeden milovník šansónov by sa potešil, keby si mohol znova naživo vypočuť nezabudnuteľný hlas speváčky Hany Hegerovej. Podľa informácií českých médií sa to však už nikdy nestane. Hana totiž nieje zdravotne v poriadku. „Trápi ma všetko! Nanešťastie, nemám zdravé ľadviny,“ posťažovala sa pre Aha! prvá dáma českého šansónu. Nedávno dokonca oznámili, že sa bude konať veľký koncert na počesť jej narodenín, no podľa všetkého jej zdravie neumožní ani to.

„V októbri budem mať 88 rokov a pripravuje sa koncert. Na verejnosti sa ale neukážem. Bude to koncert o mne bezo mňa, kde sa objavia známi speváci, ktorí zaspievajú skladby z môjho repertoára,“ dodala speváčka. Tá v poslednej dobe sotva opúšťa svoj byt v Prahe a keď už áno, tak len preto, aby sa dostavila na vyšetrenie. „Tam a naspäť sa dopravím len vďaka paliciam,“ povedala na záver Hegerová.