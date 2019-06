Na Liptove majú slovenské klenoty ako na dlani: Ohromí vás, koľko hodín trvá výroba jedného modelu

Jedinečné zmenšeniny. V Liptovskom Jáne (okr. Liptovský Mikuláš) je park Mini Slovensko, kde nájdete 19 modelov našich kultúrnych pamiatok.

Ľudia si tak na jednom mieste môžu pozrieť Bojnický zámok, Strečniansky hrad, Čičmany, renesančnú zvonicu v Levoči, renesančnú zvonicu v Kežmarku či Vlkolínec. Ich autorom je Kamil Fischer (59), ktorý modely vyrábal podľa plánov a fotografií. Práca na jednom modeli mu trvá od 200 do 3 560 hodín.

Kým modelár začne niečo vyrábať, originál stavby si do detailov naštuduje, nafotí aj stovky fotografií a snaží sa získať jeho stavebné plány. „Myšlienka spraviť niečo podobné vznikla ešte v roku 1973. Inšpiroval ma časopis ABC, kde bolo uverejnené Swissminiatur vo Švajčiarsku. Veľmi sa mi to páčilo a ako 13-ročný chlapec som si povedal, že niečo také vybudujem. Prešlo viac ako 40 rokov a podarilo sa mi to,“ hovorí Kamil Fischer s tým, že svoje modely vytvára v mierke 1:25 oproti pôvodným stavbám. Najväčšou miniatúrou v parku je Bojnický zámok prepracovaný do najmenších detailov, ktoré si bežný návštevník možno ani nevšimne. „Výroba všetkých modelov bola veľmi náročná. Napríklad miniatúra Levočskej radnice má rovnakú omietku ako jej veľká sestra.

Strečniansky hrad je poskladaný z 270-tisíc kamienkov. Je tam 300 kg lepidla a 300 kg kameňa a na našej zmenšenine domu z Čičmian je 12 356 jednotlivo lepených šindľov. Všetky modely sú zo stavebných materiálov ako betón, drevo, rôzne lepidlá, tvrdený polystyrén, medený plech či omietky,“ dodáva Fischer s tým, že v súčasnosti pracuje na Bratislavskom hrade aj s nádvorím.

Bojnický zámok

Tento romantický zámok patrí k najstarším a najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1113.

Čas tvorby: 3 560 hod.

Hmotnosť: 240 kg

Rok výroby: 2014 - 2016

Strečniansky Hrad

Je jedným z najlepšie opevnených hradov. Prvá písomná zmienka o kamennom hrade pochádza z roku 1316. V roku 1689 tam objavili neporušenú rakvu Žofie Bosniakovej.

Čas tvorby: 1 605 hod.

Hmotnosť: 620 kg

Rok výroby: 2010 - 2013

Renesančná zvonica V Levoči

Jej pôvod siaha do 15. storočia. Pred radnicou stojí historická klietka hanby. Dôvodom vystavenia v nej boli aj cudzoložstvo, opilstvo, hýrenie či ohováranie.

Čas tvorby: 1 814 hod.

Hmotnosť: 160 kg

Rok výroby: 2009 - 2010

Ľudová architektúra V Čičmanoch

Pôvodný dom z 18. storočia vyhorel. Replika bola postavená v roku 1924. Celú plochu vonkajšieho zrubu pokrýva ornamentálna vápenná výzdoba.

Čas tvorby: 428 hod.

Hmotnosť: 12 kg

Rok výroby: 2018 - 2019

