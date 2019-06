Tréner mu požičiaval peniaze, dnes je majstrom Slovenska

Absolútnym víťazom projektu Ukáž sa! v roku 2017 bol chodec Daniel Kováč. Problémový žiak našiel v športe zmysel svojho života.

Matej Tóth svojimi úspechmi dostal atletickú chôdzu medzi širokú verejnosť. Titul majstra sveta inšpiroval množstvo mladých športovcov naprieč rôznymi odvetviami. 17-ročný Daniel Kováč sa chôdzi venoval aj predtým, no až úspech Mateja Tótha z roku 2016 mu dodal potrebnú motiváciu.

„Predtým som trénoval dva razy do týždňa, neriešil som stravu, nemal som režim. Vstúpil som si do svedomia, no nevedel som si predstaviť, čo všetko tento šport obnáša,“ rozhovoril sa aktuálny halový majster Slovenska. Zlato z domáceho šampionátu nečakal, no aj tak je preňho najhodnotnejším výsledkom 9. miesto z Majstrovstiev Európy do 18 rokov. Vlaňajší výsledok z Györu sa bude snažiť vylepšiť toto leto v Borase.

Tréner plní rolu otca

Trénuje ho niekdajší tréner Mateja Tótha, Peter Mečiar. Ich spolupráca začala nezvyčajne. Dano svojho trénera oslovil, ale hneď sa nedohodli.

„Zistil si, že som problémový žiak, nevedel som sa správať. Neustúpil som a naďalej som mu písal maily a snažil sa ho kontaktovať. Napokon ma zavolal na tréning. Nevedel som techniku, mal som zlé tenisky a žiadnu rýchlosť. Bolo to ťažké, dnes je to však úsmevné,“ spomína na začiatok spoločnej cesty so skúseným trénerom.

Na majstrovstvách Slovenska získal striebro. Tréner naznačil, že musia pre ďalší progres zmeniť všetko. Danielovi vybavil školu, internát. Začal ho zasväcovať do tajov chôdze, stravy a tréningu. „Naša spolupráca je vynikajúca. Je pre mňa ako otec. Pomáha mi s financiami, oblečením, školou a životnými radami. V úplných začiatkoch mi požičiaval peniaze na autobus. Je to skvelý človek,“ vystrúhal poklonu svojmu trénerovi. Daniel Kováč prvé mesiace tréningu dochádzal do Nitry zo Šale. Momentálne študuje na Strednej odbornej škole gastronómie a cestovného ruchu v Nitre.

Toľko hlasov nečakal

Aj keď by sa zdalo, že na chôdzu stačí málo, ste na omyle. Daniel Kováč počas sezóny zoderie trinásť párov tenisiek. Nemalé financie si vyžaduje vo vytrvalostných športoch veľmi dôležitý pitný režim. Veľmi mu pomohol grantový projekt Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Ukáž sa!

„Je to skvelý projekt pre mladých športovcov, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov. Za získané financie som si nakúpil potrebné veci a mohol som sa posunúť v tréningu na vyššiu úroveň. Má to svoj význam,“ povedal 17-ročný chodec. Do projektu sa prihlásil sám za pomoci trénera. Keď sa dozvedel, koľko hlasov má, nechcel tomu veriť. Nemyslel si, že by mohol získať takú fanúšikovskú podporu.

„Bol som príjemne zaskočený. Veľmi ma to potešilo. Získal som financie, ktoré som použil na nutné veci. Sústredenia, stravu, regeneráciu, pitný režim, tenisky a oblečenie. Štyri tisíc eur nie je malý peniaz a v našom športe znamená veľa,“ vyzdvihol význam získanej sumy. Z týchto peňazí bol na sústredení spoločne s veľkým vzorom Matejom Tóthom a nakúpil si aj potrebný arzenál tenisiek.

V Paríži chce súťažiť

Daniel Kováč hovorí, že jeho kariéra mala doteraz rýchly spád. V priebehu niekoľkých mesiacov splnil viaceré méty. Sám to nazýva snom, z ktorého sa ešte nezobudil. Jeho pokračovanie na olympiáde v Tokiu však nebude. „S trénerom sme sa zhodli, že je to príliš tvrdé. Po poslednej zmene pravidiel a limitov sme to prehodnotili. Na olympiádu si počkám. V roku 2024 chcem stopercentne štartovať vo Francúzsku,“ vyhlásil nádejný slovenský atlét, ktorý by mohol nasledovať svoj športový vzor Mateja Tótha. Daniel Kováč je síce jeden z najnižších v štartovom poli, no krátke nohy kompenzuje veľkou túžbou a skromným prístupom.

Máte doma športový talent? Prihláste ho pro projektu Ukáž sa!

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru odštartovala 1. júna už štvrtý ročník tohto grantového programu. Opäť v ňom rozdelí až 60-tisíc eur na podporu mladým talentovaným športovcom od 12 do 18 rokov. Svoje žiadosti môžu predkladať tak športovci v individuálnych ako aj kolektívnych športoch od 1. júna do 10. júla 2019. Zo všetkých prijatých žiadostí odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOŠV a športovcov vyberie najneskôr do konca júla 12 individuálnych žiadostí a 6 kolektívov, ktorí zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke www.olympic.sk/ukazsa.Hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 1. do 31. augusta 2019. Na základe tohto hlasovania bude medzi finalistov prerozdelená suma 60-tisíc eur určená na rozvoj ich športového talentu. Viac informácií nájdete aj na www.olympic.sk/ukazsa